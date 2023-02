Nikita Pelizon ha mentito a tutti: la malattia di cui soffre può solo peggiorare

Nikita Pelizon soffrirebbe di una malattia, ma non ne ha mai fatto parola. E’ stato l’ex Matteo Diamante a svelarlo.

Fin dal primo giorno del reality Nikita è entrata subito nel cuore dei telespettatori per la sua genuinità e indole pacata. Ha sempre espresso il suo pensiero con diplomazia e ciò ha fatto insospettire alcuni compagni d’avventura. Qualcuno ha addirittura insinuato che si tratti di una strategia per andare avanti nel gioco.

Si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, ma non c’è stata un’evoluzione al punto tale da allontanarsi del tutto. Poi ha approfondito la conoscenza con George Ciupilan, con il quale ha instaurato una bella amicizia e sicuramente si vedranno quando lei uscirà dalla casa. Infine è stata la volta di Luca Onestini. Quest’ultimo all’inizio ha palesato un interesse per indietreggiare di punto in bianco.

Luca avrebbe definito Nikita una visionaria, però su Twitter gli utenti social hanno visto dei video che smentiscono le sue parole. Adesso può contare sull’ex Matteo Diamante, entrato nella casa con Ivana Mrazova e Martina Nasoni. Ha preso le sue difese fino a discutere in varie occasioni con l’ex tronista di Uomini e Donne.

In queste ore è stato proprio lui a svelare un dettaglio della vita di Nikita. Si tratta di una questione di salute che potrebbe peggiorare nel corso del tempo. Andiamo a scoprire come sta realmente.

L’inaspettata verità su Nikita Pelizon

Matteo e Nikita sono stati insieme per anni e hanno anche convissuto. Si sono lasciati per motivi non ancora chiari, ma nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti. Lei non ha esitato a sostenerlo quando è volato in Honduras in qualità di naufrago de L’Isola dei Famosi. Di conseguenza lui sta facendo altrettanto.

In queste ore dai suoi discorsi è emerso un dettaglio che riguarda la sfera privata di Nikita. Non ne ha mai fatto parola, probabilmente per non impietosire i telespettatori. Pare che soffrirebbe di una malattia neurologica degenerativa. Più passa il tempo e più potrebbe avere dei vuoti di memoria. Proprio per questo motivo tende a scrivere tutto su un diario. Per ora la diretta interessata non ha fatto parola.

“E’ sempre stata coerente”

Giulia, un’amica di Nikita, ha rilasciato un’intervista a Novella2000: “Non ha mai dato dimostrazione di essere falsa e bugiarda. E’ sempre stata coerente. Non sparla mai degli altri e dice sempre quello che pensa. Tutto si può dire, ma non stratega, poi ognuno fa il suo gioco”.

Infine ha parlato implicitamente degli altri: “Nikita nella casa gioca meno di molti altri che hanno strategie e già sperimentate”.