Francesca Pascale e Paola Turci, dopo il matrimonio beccate così: è boom di commenti

Dopo il matrimonio tanto chiacchierato di Francesca Pascale e Paola Turci, le due donne hanno ricevuto un boom di commenti dopo essere state beccate così. Cosa sarà successo di così grave?

Pascale-Turci eccole dopo il matrimonio

Il 2 luglio 2022 Paola Turci e Francesca Pascale si sono unite in matrimonio, con rito civile a Montalcino e da allora non si sono più lasciate. La loro unione ha generato molto scandalo, in quanto entrambe le donne, prima di sposarsi, avevano avuto altre storie sentimentali con partner maschili. A tal riguardo, la nota cantante Paola Turci, ha zittito le “malelingue” con queste parole: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.

Se la Turci più o meno è sempre stata la stessa negli anni, l’ex fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, ha cambiato notevolmente look nel corso della sua vita. Inizialmente, quando era fidanzata con l’ex Premier, sfoggiava un look molto appariscente, molto da diva. Trucco molto intenso, capelli di un biondo molto acceso e labbra rigorosamente nude, insomma un look perfetto per catturare i flash durante le sue apparizioni ad Arcore.

In seguito, quando la storia con Silvio diventò più seria, assunse un’immagine stile First Lady, quindi capelli sempre raccolti in code o chignon con tonalità di capelli più chiare e un trucco più minimal ma sempre glamour. Infine, dopo il matrimonio con la Turci, ha cambiato totalmente stile, capello corto, tonalità biondissime di tinta e trucco sempre presente ma in tonalità più pacate.

È boom di commenti dopo questa foto

Francesca Pascale e Paola Turci spuntano sui social con questa foto, dopo il matrimonio beccate così ed è subito boom di commenti, c'è chi le approva e chi no.

Accompagnati da questo scatto, la didascalia riporta la frase: “Scegliere chi si vuole essere. Sempre”. Le due donne felici e sorridenti, sono state approvate da molti ma da altri un po’ meno. Le critiche nei loro confronti sono iniziate dopo che l’ex fidanzata del “Berlusca”, prima sostenitrice del partito del suo compagno, adesso è passata totalmente dall’altra parte e questo cambio “di bandiera” non piace.

Per il momento le due neo sposine si godranno la vita fino al prossimo post e alle prossime valanghe di critiche.