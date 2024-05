Eddy Martens, com’è ridotto dopo l’addio alla Clerici: oggi è costretto a campare così

L’ex compagno di Antonella Clerici ha vissuto in modo davvero singolare dopo la separazione con la star della cucina.

Eddy Martens è l’ex marito di Antonella Clerici. Della sua vita privata, almeno in passato, si è sempre saputo poco. Tuttavia, le cose sono diametralmente cambiate quando la coppia è finita sotto i riflettori in seguito a quello che è stato scoperto.

Infatti, Eddy Martens tradì Antonella Clerici. Questo episodio è stato ripreso dal gossip italiano del tempo, persino da alcune conduttrici televisive che si professavano amiche della star della Prova del Cuoco. Se n’è lamentata infatti qualche martedì fa a Belve, programma in onda in prima serata su Rai Due.

Antonella Clerici ha infatti parlato di Barbara D’Urso, la quale avrebbe trasmesso un servizio su Eddy e il suo tradimento, senza avere nemmeno la premura di avvisarla. Questo è stato triste per Clerici, ma sembrerebbe essere andata avanti comunque, senza troppi rancori.

Ad ogni modo, ciò che è rimasto in ombra rispetto al solito è cosa sia successo al diretto interessato, ossia a Eddy Martens. Quando lui si dimostrò infedele nei confronti della conduttrice, venne giudicato severamente dall’Italia, che non approvava sin dal principio la loro unione, a causa di sottesi e presunti sentimenti razzisti.

Cosa è successo a Eddy?

Tra Eddy e Antonella non è più scorso buon sangue per moltissimi anni. Il problema è che i due sono stati costretti a vedersi molte volte, perché insieme avevano dato alla luce una bambina, di nome Sophie Maelle. La bambina, ormai cresciuta oggigiorno, ha confermato di aver trovato molta fatica a riallacciare con il papà.

Tuttavia, cosa è davvero successo a Eddy Martens? Essendo passati anni, ormai non fa più notizia, eppure Eddy è riuscito in qualcosa di assolutamente sconvolgente: cambiare la propria vita e ristabilizzarsi. Oggi è infatti ubicato a Bruxelles.

Il lavoro a Bruxelles

A Bruxelles, Eddy Martens ha trovato un impiego che potesse coniugare il suo spirito imprenditoriale e la sua ansia di gestire grosse somme di denaro. Per questo motivo, ha aperto un barber shop. Questo tipo di attività gli frutta una buona paga.

Ciò che però ha maggiormente contribuito alla sua stabilità emotiva è stato aver fatto i conti con i propri sbagli. Attualmente, sentimentalmente parlando, è felice in una stabile relazione con Carmen Carrasco, di sei anni più giovane di lui.