Serena Bortone non ce la fa più e vuota il sacco sul futuro in Rai: “Non mi piacciono i…”

Serena Bortone è coinvolta in molte polemiche ultimamente, perciò ha spifferato tutti i segreti Rai.

Serena Bortone è una giornalista professionista, iscritta all’albo dei Giornalisti. Ha raggiunto la fama ai tempi delle inchieste di Mi manda Rai Tre, durante le quali collaborava in qualità di autrice della rete televisivo di stato, la Rai. Col tempo, ha condotto magistralmente anche Tatami.

Di recente però, è riuscita anche a reinventarsi durante gli anni della pandemia, dando vita a un programma inedito che è risultato vincente: Domani è un altro giorno. L’eco a Via col vento è stato più che voluto, poiché il programma si proponeva di offrire aggiornamenti e approfondimenti di materia politica per un target di persone costrette a casa dall’infuriare del virus.

Il programma è però diventato valente al punto che ha continuato a venire trasmesso anche successivamente, modulando il target in modo funzionale. Non più spettatori in cassa integrazione, ma casalinghe che avevano comunque uno strumento per informarsi in modo diretto e semplice.

Successivamente, Bortone è approdata a Chesarà…, un programma che è finito sotto i riflettori nelle ultime settimane. Il motivo è relativo alla vicenda di Scurati e del suo mancato monologo per il 25 aprile. Le parole dello scrittore sono state lette dalla giornalista, la quale ha sollevato un polverone andando contro le direttive Rai.

Il futuro in Rai

La querelle tra Bortone e i vertici Rai relativa ai fatti del 25 aprile è andata avanti e si è inscritta nella più ampia cornice politica dello sciopero del sindacato Usigrai. Per questo motivo, in molti si sono chiesti quale sarà mai il futuro di Bortone all’interno degli spazi della rete.

In effetti, la giornalista ha vuotato il sacco, confessando molti segreti. Secondo molti, potrebbe chiudere definitivamente con la televisione di stato per passare a quella avversaria: Mediaset. Questi rumors hanno però un fondamento: Bortone è stata invitata nel salotto di Silvia Toffanin.

L’intervista a Verissimo

Ciò che molti hanno percepito come un chiaro segnale è stato il saluto di Silvia Toffanin, non appena è entrata in studio Serena Bortone: “Benvenuta su Canale 5”, quasi come se ci fossero dei non detti di cui gli spettatori non sono ancora a conoscenza.

Quando interrogata sulla querelle con la Rai e se temesse ripercussioni, Bortone ha risposto come segue: “Non mi piacciono i progetti a lungo termine, però nella vita tutto ha un prezzo, anche la libertà. Ma la mancanza della libertà ha un prezzo maggiore per me. L’importante è essere se stessi e fare il proprio dovere, una parola che non è più di moda, invece è importante: dovere”.