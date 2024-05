Amici 23: é rivoluzione a due passi dalla finale | Cambierà tutto

A due passi dalla finale di Amici di Maria De Filippi, stanno per cambiare le cose e i fan sono senza parole, in quanto nessuno si aspettava uno stravolgimento delle regole in questa maniera.

Anche questa edizione di Amici sta per giungere al termine. È stata una stagione ricca di colpi di scena, c’è capitato di trattenere il respiro per molte puntate, abbiamo assistito a molti litigi, sgridate, esibizioni perfette e così via.

Inoltre da quando siamo giunti al Serale, ogni puntata è “una pugnalata”, in quanto dire addio ai propri beniamini non è semplice. Per questo sono in molti che si chiedono chi potrebbe essere il prossimo vincitore del talent Mediaset.

Diciamo che i pronostici possono sempre cambiare, per questo la notizia che stiamo per svelarvi, giunge come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno se lo aspettava. Le scommesse in merito proseguono, bisognerà capire che avrà ragione.

Rivoluzione ad Amici 23

Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine, in quanto abbiamo ancora due puntate che ci separano dal nome di colui che tirerà su al cielo la nota coppa della vittoria. Il nome del vincitore si andrà ad unire ai suoi colleghi che hanno fatto quel gesto prima di lui, come per esempio Mattia Zenzola, Giulia Stabile, Emma, Alessandra Amoroso e così via. Attualmente in gara sono rimasti, Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah.

Inoltre, la puntata di sabato 11 maggio verrà slittata al 12 maggio, come si può leggere da anticipazionitv.it, in modo da non scontrarsi con la puntata dell’Eurovision Song Contest 2024, dove per l’Italia si esibisce Angelina Mango, volto già visto sia al talent sia a Sanremo. La finale invece verrà trasmessa sabato 18 maggio come di consueto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Cambiano i pronostici

Dopo l’uscita di Martina nella scorsa puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, adesso sono in molti che iniziano a rilasciare la propria opinione su chi potrebbe essere il vinciotrevincitore di questa edizione del talent Mediaset. Non soltanto le regole potrebbero cambiare per queste ultime puntate, ma anche i pronostici dei fan, i sondaggi e le quote dei bookmaker.

Il favorito, almeno per il momento continua ad essere Petit, per il quale le sue quote stanno andando al ribasso, mentre Dustin, Marisol e Mida sarebbero fuori dalle quotazioni. Sicuramente saranno due serate piene di colpi di scena, anche per via degli ospiti che prenderanno parte. Non ci resta dunque che attendere le prossime puntate per capire realmente chi aveva ragione se i pronostici dei fan o quelli dei bookmaker?