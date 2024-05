Luciana Littizzetto volta pagina: addio all’ex marito | Chi è il suo nuovo compagno

Dopo l’addio al suo ex marito, pare che Luciana Littizzetto abbia voltato pagina, con un nuovo compagno. Ecco chi si vocifera possa far sentire nuovamente le farfalle nello stomaco alla nota conduttrice.

Luciana Littizzetto è una conduttrice, comica e attrice molto famosa, la quale con la sua ironia e simpatia ci tiene compagnia in tv fin dagli anni ’90. L’abbiamo vista in ruoli differenti e l’abbiamo sempre amata, come per esempio nel suo personaggio di punta a Mai dire Gol.

Ad oggi affianca Fabio Fazio a Che tempo che fa, in un ruolo decisamente più sobrio del passato, anche se la sua comicità è sempre presente. Oltre al lavoro, Lucianina è un portento anche a casa con i suoi figli adottivi, i quali le hanno fatto provare la gioia di diventare mamma, essendo questo un suo grande sogno.

Ad essere finito sotto i riflettori è la sua sfera sentimentale, in quanto dopo l’addio all’ex marito, si vocifera che la comica abbia ritrovato il sorriso grazie al suo nuovo compagno. È un personaggio molto conosciuto anche lui. Scopriamo meglio di chi stiamo parlando.

Luciana Littizzetto e l’addio all’ex marito

Luciana Littizzetto è stata sposata dal 1997 fino al 2018 con Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite, con il quale ha potuto adottare i suoi due figli adottivi, Jordan e Vanessa. Mamma e figli hanno un bellissimo rapporto, nonostante siano tutti molto riservati, motivo per cui non si sa molto della loro vita privata.

Come ha rivelato lei stessa, all’inizio non è stato facile trovare un punto di incontro, ma dopo è stato subito affetto. Per questo la Littizzetto ad oggi li definisce come: “Sono il grande amore della mia vita”.

Luciana ha un nuovo compagno?

Luciana Littizzetto è una persona molto riservata e quel poco che abbiamo scoperto della sua vita privata è perché l’ha rilasciato lei. Così, dopo aver scoperto dei suoi figli adottive e dell’amore che prova per loro e del suo divorzio, da parecchio tempo gira il pettegolezzo, che l’attrice possa aver ritrovato il sorriso grazie ad un collega, da come dichiarano sul metropolitanmagazine.it.

Stiamo parlando di Andrea Zalone, attore, doppiatore ed autore televisivo. Pare che i due insieme abbiano ritrovato la felicità, anche se sono solo rumors, ad oggi nessuno dei due ha rilasciato una comunicazione ufficiale in merito. Tutto è iniziato con un post social del Salento, dove Luciana ha chiesto: “Lasciatemi Qui”, taggando Zalone. Da quel momento le indiscrezioni hanno iniziato a circolare in maniera molto massiccia. In attesa di una sua conferma, per il momento quindi, non sappiamo se la conduttrice sia in realtà single o impegnata. Voi che dite?