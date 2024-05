Myrta Merlino a tu per tu con la malattia: “Mi hanno diagnosticato un cancro” | Quante lacrime

Ha scelto i microfoni di Myrta Merlino per rivelare quella terribile malattia che le è stata trovata. Non soltanto la conduttrice ma anche tutto il pubblico da casa è rimasto scioccato per la rivelazione del personaggio tanto amato.

Myrta Merlino è la nota conduttrice Mediaset, attualmente impegnata alla conduzione di Pomeriggio Cinque, dopo aver preso il posto di Barbara d’Urso qualche tempo fa. Tra l’altro piccola parentesi in merito a Barbarella, quel messaggio criptico rilasciato sui social, non stava ad indicare che presto sarebbe tornata in un nuovo programma televisivo, bensì che alla veneranda età di 67 anni, avrebbe aperto per la prima volta il suo canale TikTok, dove fa intrattenimento ai suoi follower.

Chiusa la parentesi d’Urso, la Merlino, ha un fardello pesante da portare avanti, in quanto non è facile sostituire la regina dell’intrattenimento, in quanto la sua predecessora, si era creata e cucita a sua immagine e somiglianza quello show, per questo il suo arrivo ha destabilizzato il pubblico.

Ad ogni modo, a prescindere da tutto, sono molti i vip che hanno riservato ai suoi microfoni, dichiarazioni inedite, come il personaggio in questione che ha rivelato a Myrta di avere quella terribile malattia, cioè un cancro, lasciando tutti quanti senza parole.

La confessione a Myrta Merlino di quella terribile malattia

In merito a Pomeriggio Cinque, dove si è tenuta la chiacchierata tra Myrta Merlino e il personaggio di cui a breve vi sveleremo l’identità, potrebbe presto cambiare nuovamente conduttrice, dai rumors che stanno girando in questi giorni. Dopo “le ferie” che le conduttrice si è presa per festeggiare il suo compleanno in famiglia, scelta non particolarmente gradita dal pubblico, c’è un rumors che sta tenendo alta l’attenzione dei telespettatori.

Secondo TV Blog: “L’ex conduttrice de L’Aria Che Tira dovrebbe trovare spazio su Rete 4, probabilmente al timone di un talk show di prima serata…”, inoltre l’indiscrezione segnala tre nomi come possibili sostitute di Myrta, abbiamo Simona Branchetti, Cesara Buonamici e addirttura Serena Bortone. Ovviamente sono tutti rumors, non c’è nulla di ufficiale, quindi prendete tutto con “le pinze”.

Eleonora a “cuore aperto”

Dopo averla vista da poco ai David di Donatello, ai fan è tornata in mente la confessione in diretta, avvenuta ai microfoni di Pomeriggio 5 da Myrta Merlino, di Eleonora Giorgi, la cui grande attrice aveva rivelato quella terribile malattia: “Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas…Ora comincia il cammino che condividerò con migliaia di persone: le chemio, l’operazione e poi comincia il ritorno. E io voglio viverlo in vostra compagnia…”.

Fu uno shock per tutti, anche perché il cammino di Eleonora è ancora molto lungo. Ad ogni modo, dall’ultima intervista che ha rilasciato, abbiamo appreso come la Giorgi sia attualmente circondata dall’amore e dal sostegno dei suoi figli e delle loro famiglie e anche dal suo ex marito, Massimo Ciavarro. Speriamo dunque che le cose per lei possano finire nel migliore dei modi.