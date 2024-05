Cristina D’Avena: com’è oggi la mitica cantante dei cartoni animati | Non crederai ai tuoi occhi

Ecco com’è diventata oggi Cristina D’Avena, la mitica cantante dei cartoni animati che riesce a far cantare grandi e piccini con i suoi pezzi cult. Resterete a bocca aperta, farete fatica a riconoscerla.

Cristina D’Avena è come se fosse il Freddy Mercury dei cartoni animati, proprio come il frontman dei Queen, lei con le sue canzoni, la sua dolcezza e la sua allegria, riesce non solo a riempire i luoghi dove si esibisce, ma fa cantare tutto il suo pubblico, i quali a prescindere dall’età la seguono ovunque.

Cristina è stata parte integrante della vita di molte generazioni, si tornava da scuola e la prima cosa che si faceva era quella di accendere la televisione su Italia Uno, nell’attesa che iniziassero i cartoni che resteranno per sempre negli annali, cantando le sigle a memoria, cercando di imitarla in tutto e per tutto.

Alla fine D’Avena non ha nulla di diverso da cantanti eccezionali quali Elodie, Annalisa e così via, in quanto trattano solo generi diversi ma ai primi posti della classifica ci sono finite tutte. Per questo vogliamo svelarvi com’è diventata oggi la mitica cantante dei cartoni animati.

Cristina D’Avena ecco com’è diventata oggi

Cristina D’Avena oggi di anni ne ha 59 ma non li dimostra per nulla, in quanto è sempre la solita bella donna piena di vita che quando inizia a cantare riesce a far tornare gli adulti bambini e ai bambini riesce a portarli in un mondo pieno di magia e spensieratezza, come solo lei con le sue sigle dei cartoni riesce a fare.

A dimostrazione del fatto di quanto i fan la seguano tutt’ora, ci sono quei sold-out in tutti i luoghi sparsi per l’Italia dove si esibisce con i suoi vari tour. L’ultimo al quale ha preso parte qualche giorno fa è stato il Festival del Nerd a Foggia, dove la piazza si è ritrovata a cantare i suoi classici, da Pollon a Kiss Me Licia ad Occhi di gatto e così via, a squarcia gola.

Sempre un portento

Sono passati decenni da quando Cristina D’Avena ha fatto il suo esordio nel mondo della televisione eppure come potete vedere dall’immagine che vi abbiamo riportato in alto, è sempre la solita artista che ci ha tenuto compagnia nel corso della nostra adolescenza con le sue storiche canzoni. Anche perché sfido io a trovare un adulto di oggi che appena sente di nuovo i motivetti dei cartoni degli anni ’90, riesca a non cantare o anche solo a fischiettarle quelle note così familiari.

Cristina ha rivelato in passato a Vanity Fair, che il suo grande rimpianto è quello di non aver avuto figli, ma possiamo garantirle che in realtà di figli ne ha tantissimi, di tutte le età sparsi per tutta Italia che provano per lei un grande affetto. La D’Avena resterà per sempre nella storia della televisione, questo è poco ma sicuro. Detto questo, guardando la foto del prima e del dopo, notate molte differenze?