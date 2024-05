Conosci la moglie di Roberto Mancini? La coppia si è conosciuta in un modo rocambolesco

In quanti di voi conoscono la moglie di Roberto Mancini? La coppia si è conosciuta in una maniera molto particolare e quando ve la sveleremo resterete senza parole. Ma si sa, l’amore arriva nelle maniere più inaspettate.

È l’attuale allenatore della Nazionale di calcio dell’Arabia Saudita, nonché ex calciatore molto quotato quando era in attività, stiamo parlando di Roberto Mancini. Il mister può dire di aver visto la nazionale italiana sia dal lato calciatore sia da quello di CT.

Nella sua vita lavorativa, Mancini ha trovato veramente il suo posto nel mondo, in quanto l’allenatore non potrebbe vivere lontano dai campi da calcio neanche se volesse. È come se il “pallone” gli scorresse nelle vene, per questo resterà per sempre negli annali del gioco del calcio italiano.

Così come una partita burrascosa, anche la sua vita privata è stata segnata da vittorie, pareggi e anche sconfitte. In quanti di voi sanno come Mancini ha incontrato la sua attuale moglie? Sicuramente il destino ci ha proprio messo lo zampino con loro due.

La moglie di Roberto Mancini

A dimostrazione del fatto di quanto Roberto Mancini sia rimasto nel cuore dei suoi tifosi e anche dei calciatori, durante il suo ritorno in campo per assistere alla partita Sampdoria – Reggiana, c’è stato un tributo a lui, Eriksson e Manfredi. Gli applausi della curva erano tutti per loro, anche se sicuramente il boato più forte si è sentito all’arrivo di Eriksson, l’ex allenatore che ha svelato ai suoi tifosi di essere malato di cancro.

Impossibile non notare quello striscione commovente che i suoi fan gli hanno fatto trovare al suo arrivo in campo: “Anche in questa battaglia ti sosterremo bentornato a Genova, mister Eriksson”. A prescindere da tutto, questi nomi hanno fatto la storia del calcio italiano.

Una storia curiosa

A prescindere da questo lato commovente della vita lavorativa di Roberto Mancini, oltre ad essere un fuoriclasse nel suo lavoro, lo è anche in famiglia. Padre di tre figli, l’allenatore è stato sposato con la mamma dei suoi figli, Federica Morelli, dal 1990 al 2015. Come succede spesso tra le coppie, l’amore semplicemente finisce, motivo per cui i due chiesero il divorzio.

Fu proprio in questa circostanza che Mancini avrebbe incontrato la sua seconda e attuale moglie, Silvia Fortini, la quale, in qualità di avvocato, si è occupata di tutta la pratica di separazione del CT e della sua ex moglie. In quel caso, Roberto ha veramente chiuso una porta e aperto un portone tra un’udienza e l’altra. I due ad oggi sono molto uniti e molto innamorati, anche se è difficile reperire qualche foto di loro insieme, in quanto la Fortini è molto gelosa della sua privacy.