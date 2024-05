Clizia Incorvaia, dichiarazione d’amore pubblica: “Amo…” | Non parla di Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia ha fatto un annuncio shock che nemmeno il suo compagno si aspettava da lei.

Non tutti potrebbero ricordarlo, ma Clizia Incorvaia non è apparsa in pubblico per la prima volta tramite un programma televisivo. Il suo esordio in generale nel mondo dello spettacolo è avvenuto durante le prime battute degli anni 2000, nello specifico nel 2004.

Proprio in quell’anno, infatti, in Italia vi era un tormentone musicale di nome Paolo Meneguzzi. Ed è in un suo video musicale che Clizia Incorvaia è apparsa la prima volta. La canzone in questione era “Guardami negli occhi”. In seguito a questa opportunità lavorativa, in effetti, ne sono sorte altre da altri brand importanti.

Oltre a collaborare con Fiat per alcuni spot, inizia anche la sua carriera cinematografica, attraverso il cinema di Federico Moccia, nel 2013. Queste presenze nell’ambito del grande schermo, tuttavia, non la consacrano definitivamente al mondo dello spettacolo. Clizia Incorvaia dovrà attendere alcuni anni prima di ottenere fama.

Il successo vero e proprio è arrivato dopo. La showgirl ha partecipato, infatti, a Pechino Express, Grande Fratello Vip ed è diventata a tutti gli effetti una influencer. Questo è il titolo che pressappoco anche lei conferisce a sé stessa. Questo le ha portato non pochi problemi, però.

L’amore di Clizia

Nel corso della sua vita, ha incontrato diversi personaggi che le hanno fatto girare la testa. Tra questi, vi è Francesco Sarcina. Con lui, Clizia è riuscita anche a convolare a nozze, ma dopo breve tempo i due si sono separati. Non sono note le motivazioni, ma è presente una dichiarazione importante da parte di lui.

Sarcina ha affermato: “La nostra vita matrimoniale si basava sui like. Onestamente mi ero rotto le p*lle”. Tuttavia, dopo Sarcina, Incorvaia ha incontrato il suo compagno Paolo Ciavarro. I due sembrano felici, ma allora a chi è rivolta la dichiarazione d’amore? Ovviamente ai suoi haters.

Clizia contro tutti

“Amo i miei haters, spendono il loro tempo pensando a me. Non sono dolci?” è la scritta riportata sul cartellone che impugnava Clizia Incorvaia nell’ultimo video postato su Instagram. I commenti hanno spopolato, quasi tutti in difesa della loro queen.

In molti hanno infatti sostenuto quanto importante sia rispondere all’odio con l’amore, benché il suo sia stata più una reazione passivo-aggressiva, secondo molti suoi sostenitori. Nonostante tutto, Clizia Incorvaia continuerà così, imperterrita, per la sua strada e la sua vita felice.