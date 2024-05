Al Bano, dopo anni la verità sul suo divorzio da Romina Power: la colpa fu tutta del terzo incomodo

Al Bano ha finalmente vuotato il sacco sulla fine della relazione secolare con Romina Power. C’era un altro.

Al Bano è un cantante italiano che ha ottenuto una fama internazionale. Lo confermano non solo i giornali, ma anche le serie tv europee, che inseriscono i suoi brani all’interno degli episodi dei propri prodotti. Un esempio lampante è dato dalla Casa di Carta: Berlino.

Il successo è stato testimoniato anche da alcune foto spopolate sul web. Al Bano ha dunque un successo astronomico, ma questo non sempre corrisponde a una vita felice. Come tutti, i personaggi dello spettacolo possono avere luci e ombre e Al Bano non è da meno, soprattutto in merito al suo passato.

Non tutti potrebbero ricordare che Al Bano ha perso una figlia, Ylenia. Con larga probabilità, la piccola Carrisi è stata rapita da individui non meglio identificati. Con questo duro colpo, Al Bano e la sua compagna hanno dovuto convivere a lungo, in un modo o nell’altro, nella speranza di ritrovarla.

Proprio in merito a questa occasione, Al Bano ha scritto e pubblicato “È la mia vita”, per descrivere il senso di annichilimento e di angoscia provato. Il popolo italiano ha seguito da vicino tutta la vicenda, empatizzando con i genitori in questione: Al Bano e Romina Power.

Il matrimonio tra Al Bano e Romina Power

Al Bano e Romina Power sono stati insieme per lunghissimi anni. In realtà, il loro rapporto ha vissuto diversi alti e bassi, sicuramente segnati anche dall’episodio del rapimento di Ylenia, la loro prima figlia. Tuttavia, una volta che i due si sono separati definitivamente, per molto tempo non è stato possibile saperne i motivi.

Adesso tutto è stato rivelato. Al Bano ha rilasciato una dichiarazione importante che smaschera tutto quello che gli spettatori non avrebbero mai indovinato. I due, a quanto pare, non erano da soli nella coppia. Vi era un terzo elemento che ha invalidato tutto l’equilibrio tra loro.

Chi era il terzo incomodo?

“Il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno, e lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia” ha confessato così, all’improvviso, Al Bano. Il terzo incomodo fu la sigaretta, in un primo momento e poi la marijuana.

Stando alle sue dichiarazioni, Romina Power aveva un grosso problema di dipendenza da nicotina, ancor prima che accadesse l’episodio di Ylenia. I due erano dunque destinati a lasciarsi, secondo il cantante. Fortunatamente per loro, adesso sono in buoni rapporti.