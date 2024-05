Nancy Brilli, era una delle attrici più pagate di Italia: oggi è costretta a campare così

Una lunga carriera e i successi televisivi

Nancy Brilli, nome celebre nel panorama dello spettacolo italiano, ha incantato il pubblico con la sua grazia e il suo talento recitativo sin dagli esordi. Nasce a Roma nel 1964 e inizia la sua carriera come modella prima di fare il suo ingresso nel mondo della recitazione. La sua versatilità le ha permesso di spaziare tra cinema, televisione e teatro, conquistando il pubblico con ognuna delle sue interpretazione.

Tra i suoi successi più memorabili spicca il ruolo di una delle protagoniste nella serie televisiva Commesse, che le ha regalato un’enorme popolarità e i consensi da parte della critica. Accanto a grandi nomi del panorama cinematografico italiano, ha coperto alcuni ruoli in film quali Compagni di scuola con Carlo Verdone nel 1988, ma anche Piccoli equivoci con Ricky Tognazzi. Quest’ultimo le valse persino la vittoria del David di Donatello come attrice non protagonista.

In anni più recenti recita in Febbre da cavallo, Ex e Sapore di te, ma è il piccolo schermo a darle le soddisfazioni maggiori. Brilli infatti era nel cast dell’apprezzatissimo Il bello delle donne, recitando accanto a stelle come Virna Lisi, Eva Grimaldi e Gabriel Garko. Ha interpretato poi altri ruoli per la televisione, ma all’incirca fino al 2016, dopodiché la sua buona stella pare essersi eclissata e oggi Nancy Brilli non è più al centro dei riflettori.

A segnare Nancy Brilli anche ostacoli provenienti dal suo vissuto personale. Una malattia ha segnato la sua biografia, mettendo a dura prova la sua forza e la sua determinazione. Nonostante le sfide personali, Nancy ha continuato ad andare avanti però, sconfiggendo il carcinoma e tornando in forze. Oggi pare che l’attrice sia costretta a vivere non al pieno della sua fama.

Cosa è successo a Nancy Brilli

Negli ultimi anni in effetti sembra che la sua carriera si fosse leggermente rabbuiata fino a sparire completamente. Nancy stessa ha dichiarato di non essere stata più chiamata a recitare nelle fiction Rai dopo il successo ottenuto negli anni e di essere stata addirittura rifiutata per il ruolo nella serie dedicata a Oriana Fallaci e per la quale l’attrice si era proposta. Il suo ultimo lavoro televisivo risale al 2016 con la fiction Mediaset Matrimoni e altre follie.

Ma ciò che potrebbe sembrare un declino è in realtà da considerarsi una nuova fase della sua carriera. Nancy Brilli ha ritrovato la sua passione per il teatro, dedicandosi con fervore agli spettacoli dal vivo. Ha recentemente interpretato Manola, un lavoro ispirato al romanzo scritto da Margaret Mazzantini che aveva già portato in scena alla fine degli anni Novanta. Il teatro rimane una delle sue grandi passioni, un luogo dove può esprimere appieno la sua creatività.

L’impegno sociale

Oltre alla sua attività sul palcoscenico, Nancy ha dimostrato un impegno costante verso il mondo dello spettacolo, specialmente durante il difficile periodo della pandemia. Attraverso i social media, ha sollevato la sua voce a favore dei lavoratori del settore, chiedendo sostegno alle istituzioni per coloro che operano dietro le quinte.

La sua solidarietà e il suo impegno testimoniano il suo profondo legame con il mondo dello spettacolo e la sua dedizione verso coloro che lo rendono possibile.