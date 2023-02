Chiara Ferragni, mostra finalmente le corna: la frecciatina al veleno

Chiara Ferragni finalmente è uscita allo scoperto e mostra le corna in diretta. Chissà se il responsabile ha colto la frecciatina al veleno che Chiara gli ha mandato?

Ultimamente la famiglia “Ferragnez” è stata avvolta dallo scandalo dopo Sanremo e si è ritirata in un categorico silenzio stampa. Dopo diversi giorni però Chiara Ferragni ha preso in “mano la situazione” e ha lanciato una frecciatina al veleno molto pungente, ha mostrato a tutti finalmente le corna che ha ricevuto.

La Ferragni è bella anche con le corna

Brooke e Ridge stanno facendo ancora parlare di loro dopo le vicende apparse nella soap-opera Beautiful…ehm no scusate ho sbagliato location. Il fatto è che queste vicende sono così simili alle storie della soap più longeva di sempre che è facile fare confusione. Allora ricapitoliamo i protagonisti della storia sono Fedez e Chiara Ferragni e non stiamo guardando Beautiful ma la “vita vera” attraverso le immagini del Festival di Sanremo.

Detto questo, i due grandi scandali del Festival di quest’anno rischiano di portare conseguenze molto gravi ai protagonisti della storia, i quali sono tutti “nel mirino” dell’AgCom. In primis, la sfuriata di Blanco contro la scenografia floreale durante la sua esibizione gli è costata un’indagine attualmente aperta, viene accusato di “danneggiamento aggravato“.

Fedez e Rosa Chemical invece con il loro teatrino mediatico hanno una situazione molto più grave, in quanto sono stati accusati di aver “violate le norme sulla tutela dei minorenni in tv” e di aver praticato “pubblicità occulta” tramite i profili Instagram di Chiara Ferragni e Amadeus.

Come ha spiegato il commissario dell’Autorità Massimiliano Capitanio: “Secondo indicazioni europee il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro”, ha poi concluso per il discorso sull’improvvisa popolarità social di Amadeus: “L’ Agcom ha il compito di tutelare l’utente che deve essere informato se in quel momento è in corso la pubblicità. Noi non abbiamo visto scritte in sovraimpressione, non è stato comunicato. Quindi se verrà fatto un esposto verificheremo se si tratta effettivamente di pubblicità occulta”.

La frecciatina “al vetriolo” di Chiara Ferragni

Dopo il bacio scandalo avvenuto tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston durante l’ultima puntata, Chiara e suo marito non hanno rilasciato nessun commento in merito sui social.

Dopo diversi giorni, Chiara Ferragni ha finalmente interrotto il silenzio e ha pubblicato una foto modificata da un’apposita app, nella quale viene raffigurata con due piccole corna. Un chiaro riferimento alla situazione in cui si è trovata dopo che il marito ha baciato un altro.

Della serie “cornuta e mazziata”, la Ferragni con la solita grazia che la contraddistingue, ha voluto lanciare una frecciatina al veleno senza dover aggiungere altro, la foto dice già tutto da sola.