Aurora Ramazzotti, qual è la clinica scelta per il parto: altro che ospedale pubblico!

Ormai ci siamo, il parto per Aurora è sempre più vicino. La clinica scelta per il lieto evento.

Si sta attuando il classico countdown in casa Cerza/Ramazzotti. Infatti per questi giorni è attesa la nascita del primo figlio di Aury e Goffredo, suo storico compagno. I due non vedono l’ora di tenerlo fra le braccia ed iniziare questa nuova avventura. Lei tra l’altro ha dedicato al nascituro un dolcissimo messaggio nella notte di Capodanno.

Una sorta di sentita lettera a cuore aperto, che ha commosso l’Italia intera. Successivamente è apparsa con una mise molto sensuale per mettere in mostra il suo pancione, perfettamente truccata e pettinata. Ciò ha fatto molto discutere sull’Web. Molti utenti infatti avrebbero richiesto maggior sobrietà e più discrezione.

Durante tutta la sua gravidanza, lei ci ha allietati sul suo profilo ufficiale Instagram con video e fotografie per raccontarci le sue emozioni e i suoi stati d’animo. Da donna ironica e auto ironica quale ‘è, ha scherzato sui cambiamenti che avvenivano all’interno del suo corpo.

Presto mamma e anche moglie?

Ha comunque svolto, finché ha potuto, attività fisica ed è apparsa sempre più bella e raggiante. Una nuova luce negli occhi è ciò che si nota maggiormente. Quella di una mamma felice in dolce attesa. Una mamma che presto potrebbe diventare anche moglie. Difatti negli scatti natalizi, in cui è comparsa insieme alla sua dolce metà, si è potuto notare sulla sua mano un nuovo anello.

Goffredo le avrà forse chiesto di sposarlo? A quel punto i fan hanno iniziato a sperare e a sognare letteralmente a bocca aperta Aury in abito bianco. Dal canto loro i diretti interessati non hanno voluto dire nulla al riguardo. Sono troppo concentrati sull’arrivo del loro primo figlio, un bel maschietto. E vogliono godersi appieno questo magico ed emozionantissimo momento.

Dove partorirà Aurora

Anche i nonni rock, Michelle ed Eros, sono in grande fibrillazione. E certamente quest’ultima avrà dato preziosi consigli alla figlia su come affrontare la gravidanza e il parto, che ormai è imminente. Non per nulla Aury partorirà nella stessa clinica svizzera dove Michelle l’ha messa al mondo.

Si tratta della rinomata clinica Sant’Anna di Sorengo, che è una vera e propria eccellenza in campo medico. Inoltre è una struttura molto riservata. Non per nulla ha partorito qui per ben cinque volte anche la splendida Barbara Berlusconi. Di recente sono stati notati in visita in loco Goffredo Cerza e le sorelline di Aurora Sole e Celeste, nate dall’unione di Michelle con Tomaso.