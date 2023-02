Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, il dramma che li ha massacrati: è stato devastante

Oggi sono coniugi e genitori felici e appagati, ma nel loro passato c’è anche stato un terribile dramma.

Prima di incontrarla e di innamorarsi perdutamente di lei, Christian Vieri è stato un impenitente latin lover. Non per nulla, oltre che per le sue incredibile prodezze calcistiche, era sovente presente sulle riviste, copertine incluse, per le sue storia d’amore, nonché per alcuni flirt.

Il suo legame con la splendida Elisabetta Canalis ha fatto sognare i più. Stesso discorso per la sua liason con Melissa Satta. La fine di entrambe le relazioni ha destato molto scalpore. Tuttavia pare che alla base di entrambe ci sia stata la volontà di Bobo di non impegnarsi al massimo con un matrimonio e la costruzione di una bella famiglia.

Poi, con il passare del tempo, lui è cresciuto e ha sentito forte l’esigenza di diventare genitore e di avere una compagna accanto per tutta la vita. L’ha trovata in Costanza, che l’ha colpito non solo per la sua ragguardevole bellezza, ma anche per la sua immensa dolcezza.

Il dramma segreto

I due, pur essendo due personaggi mediatici a tuttotondo molto amati e conosciuti, tendono a vivere in maniera alquanto riservata il loro amore. Tant’è che anche quando si sono sposati nel 2018, lo hanno voluto fare in segreto. La loro storia prosegue a gonfie vele e sono genitori felici.

Entrambi si dividono con una certa disinvoltura tra gli impegni lavorativi a livello manageriale e quelli familiari. Lei poi è attivissima sui Social, dove ama mantenere un contatto diretto coi suoi estimatori. Tuttavia i due nel loro passato hanno vissuto pure un terribile dramma, del quale l’ex velina ha trovato solo di recente la forze per parlarne pubblicamente.

Dopo il dolore, la forza di rialzarsi

Era il 2017 e loro erano già follemente innamorati. Si era iniziato a vociferare sul Web di una sua gravidanza. Gli utenti le facevano gli auguri e lei era molto felice. Sta di fatto che quel bambino non è mai nato. Fu qualcosa di devastante che ha messo in ginocchio emotivamente parlando non solo lei ma anche Bobo.

Ed è stato grazie alla vicinanza del marito che lei, pian piano, è riuscita a rialzarsi e, pur non dimenticando mai quel terribile aborto spontaneo, a vivere serenamente il suo ruolo di mamma per le altre sue creature. Sono del resto loro la sua più grande vittoria e la sua più ragguardevole forza. E ora i suoi fan sono felici di rivederla nuovamente sorridere alla vita.