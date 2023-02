Antonella Clerici e il cancro maligno che l’ha spaventata: “A 55 anni mi…”

Antonella Clerici e il retroscena sulla malattia. La rivelazione sul cancro che spacca il cuore in mille pezzi ai suoi fan.

È indubbiamente una delle conduttrici più amate dagli italiani. Preparata e dotata di una parlantina sciolta, è dotata anche di una simpatia fuori dal comune. Solare e dolcissima, sa non solo strapparci qualche bel sorriso e qualche sonora risata, ma anche delle lacrimucce di tanto in tanto.

E anche lei non si fa alcun problema a commuoversi durante le registrazioni e le dirette delle sue trasmissioni, che sono sempre un successo. Attualmente la vediamo al timone, poco prima dell’orario di pranzo, di È Sempre Mezzogiorno e il venerdì sera in prime time con The Voice Senior.

A breve poi la vedremo condurre anche la prima versione italiana di The Voice Kids, che si preannuncia di diventare un’autentica fucina di talenti, al pari di Ti Lascio Una Canzone. Da qui sono emersi grandi artisti, tre su tutti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo.

Vincente sotto ogni punto di vista

E se è lanciatissima dal punto di vista professionale e lavorativo, lo è anche in quello sentimentale e privato. Da diversi anni fa infatti coppia fissa con l’affascinante Vittorio Garrone, con il quale vive in una meravigliosa casa nel bosco. Sovente ce la mostra sui Social, in particolare sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram.

Tuttavia nella sua vita c’è anche stato tanto dolore. Lei ha molto sofferto non solo per la fine dei suoi matrimonio e della sua storia d’amore con Eddy Martens, il padre di sua unica figlia Maelle, ma anche per la comparsa, all’interno della sua famiglia, di una brutta malattia, stiamo parlando del cancro.

Il cancro che ha segnato la sua vita

Il male ha colpito la sua mamma Franca, che ha lasciato questo mondo a soli 55 anni. E quando Antonella ha raggiunto la sua età, ha cominciato a presagire il peggio. “Allo specchio non mi vedevo mai in forma. Inoltre, più gli anni passavano più mi assillava una paura: mia mamma è morta a 55 anni e temevo potesse accadermi lo stesso”, ha rivelato la Clerici a Gente.

La conduttrice ha poi sottolineato che si trattasse di un timore irrazionale. E ha giustificato questi pensieri, decisamente preoccupanti, con il fatto che avesse una bambina da crescere. Ed è anche per questo motivo che ha iniziato a praticare maggiormente lo sport e a camminare all’aria aperta, nonché a seguire una dieta più equilibrata e a concedersi meno peccati di gola. Oggi è in forma, felice e appagata dalla vita.