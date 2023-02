Federica Aversano, dopo UeD ha ‘trovato’ la sua anima gemella: finalmente la gioia

Federica Aversano ha trovato il vero amore fuori dagli studi di Uomini e Donne. E ora spuntano le fotografie sul Web.

Nel corso della stagione 2021/2022 era scesa dalle famose scale del noto dating show di Canale 5 per corteggiare il bellissimo Matteo Ranieri. Lui, dopo un’esperienza da corteggiatore, era stato richiesto come tronista dalla stessa Maria De Filippi. Ragazzo dolcissimo e insicuro, ha vissuto un percorso alquanto altalenante e tortuoso all’interno del programma.

Federica ne è rimasta ammaliata. Lui ha dimostrato fin da subito un certo interesse nei suoi confronti, in primis colpito dalla sua straordinaria bellezza. La loro conoscenza è stata composta da alti e bassi, i due hanno anche spesso litigato e lei, presa dall’indignazione, ha anche lasciato più volte lo studio.

Non si è neppure presentata per alcuni giorni alle registrazioni e lui alla fine ha deciso di richiedere la sua presenza. Tra baci, mezze dichiarazioni e nuove diatribe, lei è arrivata alla famosa scelta. Purtroppo è giunta seconda, dal momento che lui le ha scelto Valeria. E allora Queen Mary che cosa ha pensato? Di proporre all’Aversano un bel trono.

Corteggiatrice delusa e tronista poco convinta

Un trono che lei ha accettato di buon grado. Ha pure rifiutato la corte di due splendidi cavalieri, poco dopo che Ranieri le avesse dato il due di picche. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e di Riccardo Guarnieri. Sta di fatto che, quando è diventata tornista, non è riuscita a lasciarsi andare e vivere pienamente questa esperienza.

E così, con largo anticipo, ha deciso di lasciare il programma. Tanta amarezza nei cuori dei suoi estimatori, che hanno iniziato a mormorare che lei fosse ancora troppo presa da Ranieri per iniziare una nuova storia d’amore. Un pensiero che ha sempre fatto capolino nella mente della storica opinionista del programma, Tina Cipollari.

L’amore della sua vita fuori dalla TV

Ora la ragazza, che è particolarmente attiva sui Social, soprattutto su Instagram, ha mostrato chi sia il grande amore della sua vita. Si tratta di suo figlio, che è nato dalla sua unione con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Il fatto di non stare più con il padre di lui e pertanto di non avergli potuto donare una famiglia unita, è motivo di cruccio per lei.

Lo ha confessato lei stessa durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. Una trasmissione che le ha donato certamente tanta fama, oltre il dono di un’amicizia speciale, quella con Soraia, la corteggiatrice che oggi fa ancora coppia fissa con il tronista Luca Salatino.