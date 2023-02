Alex Belli umiliato da Edoardo Tavassi: il web però si è schierata con il man

Edoardo Tavassi ha fatto l’imitazione di Alex Belli nella casa del grande Fratello Vip 7. Nonostante abbia regalato risate, gli utenti social non hanno speso belle parole.

Da quando Edoardo è entrato nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini il pubblico l’ha amato ancora di più. Già ai tempi de L’isola dei Famosi con la sorella Guendalina ha fatto divertire i naufraghi, soprattutto Mecedsz Hengher. Infatti tra i due era nata una bella amicizia, ma non si è mai andati oltre una volta tornati in Italia.

A distanza di mesi Edoardo ha voluto rimettersi in gioco da solo in un reality. Appena entrato nella casa ha subito focalizzato la sua attenzione su Micol Incorvaia e alla fine è riuscito a conquistare il suo cuore. Non a caso di recente le ha scritto una lettera così romantica da farla commuovere.

Nessuno all’inizio ha creduto nella loro love story, ma con il tempo in tanti si stanno ricredendo. Negli ultimi giorni è stato preso di mira da Attilio Romita per la questione del televoto. La madre è intervenuta in prima persona in seguito alla diffida inviata a spese del giornalista.

Adesso si sta parlando di lui per via della condivisione di un post su Instagram in cui ha fatto un’imitazione che non è passata inosservata. Dopo aver impersonato Daniele Del Moro è passato a un ex concorrente della precedente edizione, vale a dire Alex Belli.

“Il doppiaggio di se stesso”

Nel video pubblicato nella pagina Instagram Mondodelreality le telecamere riprendono una parte del gruppo intento a trascorrere del tempo nel giardino. Le persone in questione sono Oriana, Edoardo T., Luca, Micol e Nicole Murgia e Daniele. Edoardo è noto per le sue impeccabili imitazioni e nemmeno stavolta ha fatto eccezione. Dopo Daniele adesso è stato il turno di Alex Belli.

I presenti hanno riso a crepapelle perché il ragazzo si è calato alla perfezione nei panni dell’attore di Centrovetrine che nella precedente edizione ha tenuto tutti incollati davanti al piccolo schermo con Soleil Sorge. Oriana ha ammesso di non aver seguito la penultima edizione, quindi è venuta a conoscenza del suo modo di parlare dai racconti dei suoi compagni d’avventura.

“Ha portato spensieratezza e allegria”

Gli utenti social hanno lasciato dei commenti al video. Qualcuno ha fatto i complimenti a Edoardo sostenendo che sicuramente ha portato leggerezza e allegria nella casa. Altri, però, hanno scritto che tutto sommato Alex Belli nel bene e nel male è stato uno dei concorrenti che ha fatto la storia del reality.

Della simpatia di Edoardo il pubblico già era a conoscenza grazie alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Con la sorella Guendalina Tavassi ha fatto divertire i telespettatori fino alla fine dell’esperienza dell’isola. Probabilmente puntando su questa sua qualità ha conquistato Micol.