Anticipazione Amici, ennesimo ballerino al serale: un altro invece è già a casa

Secondo le anticipazioni che si possono leggere sul web, un altro allievo ha avuto la maglia del Serale mentre un altro avrebbe lasciato definitivamente la scuola di Amici. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’attuale edizione del talent show di Maria De Filippi sta appassionando i telespettatori e non solo per la formazione artistica degli allievi. Nella casetta, infatti, sono nati degli amori davanti alle telecamere. Le coppie confermate sono quella di Federica e Piccolo J, Meghan e Gianmaria, Niveo e Rita (ballerina andata via per volontà di Alessandra Celentano).

Maddalena e Mattia si sono lasciati perché lei ha deciso di dedicarsi anima e corpo al ballo, anche se ha focalizzato la sua attenzione sul nuovo arrivato Paky. Il ragazzo ha sempre riferito di essere fidanzato da tre anni, in quanto non ha intenzione di corrisponderla. Wax e Angelina, invece, hanno dichiarato di avere delle persone fuori dal programma televisivo. Di conseguenza tra loro c’è solo amicizia.

Per quanto riguarda il versante artistico, gli allievi si stanno impegnando per avere accesso al Serale. Il ballerino Ramon ha da settimane la certezza di accedervi mentre gli altri devono ancora convincere i maestri. Il pubblico è certo che domenica prossima sarà Angelina ad avere quest’opportunità.

Secondo le anticipazioni si dice che un ballerino condividerà con Ramon questa gioia e un altro sarà costretto ad andare via in seguito a una presunta sostituzione. Ecco di chi si sta parlando.

Una sostituzione inaspettata

Raimondo Todaro ha fermamente voluto nel suo gruppo Mattia, il ballerino del genere latino emergente di quest’edizione. I telespettatori ricorderanno la sua partecipazione all’ultima edizione di Amici, ma per motivi di salute è stato costretto ad andare via. Adesso ha convinto la Celentano, ragion per cui potrebbe essere proprio lui il fortunato.

Il gruppo di Rudy Zerbi, invece, è sotto pressione perché uno dei tre membri (Aaron, Piccolo J e Jore) è a rischio con l’ingresso di Mezkal, un giovane 18enne talentuoso. Il maestro di canto è stato colpito dalla sua tecnica al punto tale da volergli dare un banco. Purtroppo dovrà salutare uno dei suoi allievi.

Gli indizi del web

Aaron nella casetta si è lasciato andare in un pianto perché teme che sarà Jore a lasciare la scuola. Infatti dopo la puntata è stato chiamato in sala prove. Qualche utente social attento ha notato dei dettagli che confermerebbero il suo ritiro.

Nei video realizzati su Tik Tok non c’è traccia di Jore e qualche giorno fa Rudy gli ha fatto un discorso chiaro. In poche parole lo ha invitato ad abbandonare le sue insicurezze altrimenti ci sarebbe stata una sostituzione immediata.