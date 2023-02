Sophie Codegoni, come ha reagito alla gravidanza: “Ero pietrificata perché…”

Sophie Codegoni a breve diventerà madre per la prima volta. Nell’attesa della cicogna, ha deciso di raccontare su Instagram quando ha scoperto di essere incinta come ha reagito.

Sophie Codegoni è diventata popolare grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Si è seduta sul trono e così ha avuto modo di conoscere vari corteggiatori, ma solo uno è riuscito a conquistare il suo cuore. Lui è Matteo Ranieri, con il quale è andata via mano nella mano al termine del suo percorso sentimentale. Purtroppo a distanza di qualche settimana le loro strade si sono separate.

In un secondo momento Sophie si è messa in gioco al Grande Fratello Vip (l’edizione vinta da Jessica Selassiè) e si è lasciata andare tra le braccia di Gianmaria Antinolfi, l’ex di Belen Rodriguez. Tuttavia le cose sono cambiate con l’arrivo di Alessandro Basciano, anche lui ex partecipante di UeD.

Il loro amore è nato davanti alle telecamere, ma solo con il tempo si è fortificato al punto tale da pensare di accogliere un figlio nella loro vita. Non a caso in una puntata di Verissimo hanno scoperto con Silvia Toffanin il sesso del nascituro. Per la gioia di entrambi accoglieranno una figlia che chiameranno Celine.

I primi mesi della gravidanza non sono stati semplici. Infatti Sophie ha riferito ai follower di essersi recata in ospedale per degli accertamenti. Di recente, invece, ha voluto raccontare ogni singolo attimo che ha vissuto da quando ha scoperto di essere in dolce attesa.

“Non ce lo aspettavamo”

Sophie ha spiegato che né lei né lui non si sarebbero mai aspettati una notizia del genere: “Io ero più sconvolta di lui, ero bianca cadaverica e pietrificata. Io spesso gli facevo gli scherzi e lui non ci ha creduto. E’ stato un momento di confusione perché non ce lo aspettavamo…Io però già lo sapevo di avere un problema alle ovaie: ovaio policistico”.

Poi ha proseguito: “Poi feci una visita dal ginecologo e mi disse che avrei avuto problemi ad avere figli. Poi, sentendo dei consigli, mi avevano detto di smettere la pillola perché ci avrei messo tempo ad avere dei bambini“.

Un fulmine a ciel sereno

Per fortuna le previsioni mediche non sono state veritiere, dunque a breve diventeranno genitori. Per Alessandro si tratta del secondo figlio, dato che ne ha avuto uno da una precedente relazione.

Il nome della piccola è stato reso noto da Alfonso Signorini in una diretta del Grande Fratello Vip 7. Giulia Salemi lo ha sottolineato e così le risate non sono mancate.