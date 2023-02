Emanuele Filiberto e la reazione della moglie al tradimento: “Mi ha dato due…”

Emanuele Filiberto a ruota libera sul suo rapporto con la moglie. Come ha reagito lei alle scappatelle di lui.

Il principe è indubbiamente un uomo molto affascinante. Non per nulla infrange moltissimi cuori in tutto il mondo. Carismatico e simpatico, oltre che dotato di una schiettezza fuori dal comune, è diventato sempre più un personaggio a tuttotondo nel vasto mondo dello spettacolo italiano.

Dopo essersi scatenato in pista a Ballando Con le Stelle, ha collaborato per moltissimo tempo con Maria De Filippi. Lo abbiamo visto ad Amici in primis in qualità di graditissimo ospite e poi di giudice, per poi vederlo gareggiare in una specialissima edizione del padre di tutti i talent.

La musica è una sua grande passione e, in nome di essa, lo abbiamo visto gareggiare la Festival di Sanremo insieme a Pupo e Luca Canonici. La canzone è talmente piaciuta che ha sfiorato la vittoria. E dopo questa importante esperienza, lui ha deciso di cimentarsi in TV cantando. Perché cantare è qualcosa che lo rende molto felice.

Sposatissimo con l’attrice francese

Tuttavia l’uomo non è solo apprezzato come artista e personaggio mediatico, ma è anche molto chiacchierato per il suo privato. Sappiamo che da molti anni è sposato con la bellissima attrice francese Clotilde Courau. I due si sono conosciuti grazie all’amico comune Alberto Di Monaco. Hanno due figlie quali Vittoria Chiara e Luisa, venute al mondo rispettivamente nel 2003 e nel 2006.

I due coniugi non vivono sempre insieme dal momento che se lei risiede stabilmente a Parigi, anche per motivi lavorativi. Lui invece si divide con una certa maestria tra l’Italia e Monaco. Ovviamente poi raggiunge anche di tanto in tanto la Francia per poter stare con la sua consorte e le sue adorate figlie.

La reazione di lei ai tradimenti del marito

Sta di fatto che Emanuele, in nome della sua proverbiale schiettezza, ha voluto raccontare a Maurizio Costanzo, nel corso de L’Intervista, di come la moglie ha reagito ai suoi tradimenti. “Potrei aver tradito mia moglie. Chi non l’ha fatto? Se mi ha dato delle sberle me le sono meritate.”.

I due sono ancora unitissimi e lei gli è stata molto accanto quando, nel 2011, gli era stato diagnosticato un tumore al naso. Dopo lunghe peripezie, svariate operazioni e tante cure, l’uomo è uscito dall’incubo. E se è riuscito a farlo anche grazie a Clotilde, che è stata la prima a invitarlo ad andare a fondo alla questione.