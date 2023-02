Barbara Palombelli, che fine ha fatto la figlia adottiva: finita in terapia

In molti si chiedono che fine ha fatto la figlia adottiva di Barbara Palombelli? Sappiamo che è finita in terapia, la notizia è molto triste.

La figlia adottiva di Barbara Palombelli è finita in terapia, che fine ha fatto adesso? Come hanno affrontato questa situazione i suoi genitori e i suoi fratelli? Questa storia è veramente molto triste.

La figlia di Barbara in terapia, non lo sapeva nessuno

Barbara Palombelli è la nota giornalista e conduttrice televisiva, famosa tra i suoi tanti lavori per essere l’attuale conduttrice del noto programma Mediaset, Forum, dal 2013. Dietro la conduzione di Barbara per il programma coniato da Rita Dalla Chiesa ci furono innumerevoli polemiche all’epoca, in quanto la conduttrice non è proprio giunta “in punta di piedi” a Forum, ma diciamo che ha “strappato” il programma dalle mani di Rita senza troppi convenevoli.

La storia ormai è vecchia, in quanto i telespettatori ci hanno fatto l’abitudine al volto della presentatrice, la quale orami risulta essere molto amata dai follower di Forum. Barbara Palombelli è sposata con Francesco Rutelli dal 1982, i due hanno un figlio biologico Guido e tre figli adottivi, Francisco, Monica e Serena (le ultime due sono sorelle naturali).

Di Guido sappiamo che è diventato un affabile giornalista come mamma Barbara, di Francisco nato in Ecuador e adottato dalla coppia in tenera età, non si hanno molte notizie, in quanto il ragazzo è molto riservato e non ci tiene a stare sotto i riflettori. Di Monica e Serena invece, sappiamo che le due sono famose estetiste nel loro quartiere di Roma e prima del matrimonio di Monica, le due sorelle vivevano insieme. Le due ragazze hanno vissuto momenti molto tragici durante la loro infanzia, in quanto hanno subito violenze dalla loro madre naturale, la quale le ha poi abbandonate in uno orfanotrofio.

Che fine ha fatto la figlia adottiva della Palombelli?

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto una delle due figlie adottive di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli. Stiamo parlando di Serena Rutelli, la quale ha confessato di essere finita in terapia in passato.

Serena Rutelli, come dicevamo prima è una nota estetista di Roma, la quale attualmente pare stare vivendo una storia d’amore idilliaca con il suo nuovo fidanzato, Adilton, un ragazzo brasiliano che spopola tra le storie della ragazza. Serena ha confessato di essere finita in terapia insieme ai genitori per diversi motivi, sia per affrontare, insieme alla sorella Monica i gravi traumi subiti durante l’infanzia per colpa della madre naturale violenta, sia per quando decise di entrare nella Casa del Grande Fratello nel 2019.

I genitori avevano paura che la ragazza potesse soffrire in quel contesto, ma da consiglio dello psicologo, quella sarebbe stata un’esperienza significativa per Serena Rutelli, la quale ne uscì molto più forte dopo aver affrontato quella avventura.