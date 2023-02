“Per le carte della separazione”: voce tristissima su Chiara Ferragni e Fedez

Voce tristissima sulla love story tra Fedez e Chiara Ferragni, spuntano le carte della separazione. Il loro matrimonio è finito, è ufficiale?

Dopo il bacio dato a Rosa Chemical, Fedez è nei guai seri. Una voce tristissima sembra confermare un’amara verità, spuntano le carte della separazione. Tra Fedez e Chiara Ferragni è finita per sempre.

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

Dopo la vicenda del bacio alla “limonata” come più spesso chiamato, avvenuto tra Fedez e Rosa Chemical durante l’ultima puntata del Festival di Sanremo, le cose tra i due innamorati, Fedez e Chiara Ferragni, sembrano non andare proprio benissimo.

Da quanto riferito, dopo quel bacio che ha totalmente oscurato le scene alla Ferragni, tra i due sarebbe sceso il gelo, con il bodyguard che ferma Fedez davanti al camerino di Chiara, a lei che ringrazia tutti per quell’avventura all’Ariston tranne il marito.

Dopo quella serata, Fedez è letteralmente sparito dai social, strano per lui, visto che praticamente documenta ogni cosa online, mentre sua moglie non fa altro che pubblicare foto di lei con i suoi figli o i vari outfit indossati durante le serate a Sanremo.

Oggi è giunta anche la voce che la seconda stagione del fortunatissimo show di Prime Video, The Ferragnez, sia stato sospeso. Le riprese di The Ferragnez 2 sarebbero dovute iniziare a maggio, ma a quanto pare i due protagonisti per il momento le avrebbero spostate a dopo l’estate. Chissà cosa succederà durante questa lunga pausa dalle scene?

Quelle carte che proprio non piacciono

Secondo la nota influencer Deianira Marzano, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero veramente ai “ferri corti”. Quel bacio avrebbe distrutto una storia d’amore lunga 7 anni, la quale aveva superato la routine e la malattia di lui. Sempre insieme, loro 4 guerrieri, Fedez, Chiara, Leone e Vittoria, almeno fino ad adesso.

La coppia è stata fotografata il giorno di San Valentino, davanti lo studio di un noto legale che si occupa delle pratiche di separazione dei personaggi famosi, come dichiarato da una follower. La storia sarebbe così stata riportata dalla Marzano, la quale è scioccata dal caos scoppiato dopo questa informazione.

Deianira Marzano ipotizza quindi che la Ferragni non avrebbe preso per niente bene l’episodio successo durante Sanremo in quanto lei è una donna molto meticolosa e quella serata avrebbe voluto dare un messaggio preciso, come dimostrano i suoi abiti e che dopo quel bacio, sarebbe tutto finito nel dimenticatoio.

Dopo queste parole, una fan starebbe organizzando una manifestazione di solidarietà indetta per sabato 18 febbraio, come riporta lei stessa sui social: “Appello a tutti: vista la crisi della famiglia Ferragnez, in sostegno di Fedez e Chiara faremo una manifestazione per dargli la nostra vicinanza. Ci troviamo a Milano sabato 18 febbraio per 16 a piazza Duomo. Ci sarà lo striscione con scritto “ChiaraxdonaFede”.