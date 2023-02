Fiorello, storia d’amore distrutta: beccato a letto con un’altra

Anna Falchi e Rosario Fiorello sono stati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Tuttavia la relazione è finita perché lui è stato beccato con un’altra. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Anna Falchi è una delle donne più famose del piccolo schermo, in quanto vanta di un curriculum di tutto rispetto. Fiorello, invece, è uno showman inimitabile per simpatia e professionalità. Entrambi sono dei personaggi pubblici di spicco e proprio per questo motivo la Rai negli ultimi anni ha deciso di puntare sulla loro bravura.

Lei, con un passato di attrice e modella, ha deciso di dedicarsi alla conduzione. Infatti dal 2021 è presente nello studio de I fatti Vostri su Rai 2 con Salvo Sottile. Fiorello ha affiancato in ben due edizioni del Festival di Sanremo Amadeus mentre dall’anno scorso si sta occupando di Viva Rai 2 con Fabrizio Biggio. Con il collega ha commentato tutte le esibizioni dei cantanti in gara e le risate non sono mancate.

I due sono stati fidanzati dal 1994 al 1999. Erano agli esordi del loro successo: lei si stava cimentando nella recitazione mentre lui si stava facendo conoscere dal pubblico, soprattutto dopo la relazione con Luana Colussi. Quando sono usciti allo scoperto sono diventati i protagonisti assoluti del gossip degli anni novanta.

Eppure la loro love story si è interrotta bruscamente. I fan non potevano credere alla notizia del loro addio. Tutto è dipeso da Fiorello perché è stato colto in flagrante con un’altra donna. Ecco di chi si tratta.

“Aveva una seconda vita”

Anna Falchi oggi è una splendida donna ed è stata proprio lei a spiegare come sono andate a finire le cose con Fiorello: “Io stavo girando un film con Dino Risi. Avevo chiesto delle ore libere perché volevo fare una sorpresa a Rosario”. Stava girando le scene di Giovani e Belli e un giorno aveva esigenza di rientrare prima.

“Quando sono arrivata a casa, però, l’ho trovato a letto con un’altra donna e ho scoperto che aveva una seconda vita”. Di conseguenza non ci ha pensato due volte a lasciarlo e rifarsi una vita. Attualmente sono in buoni rapporti nonostante tutto.

“Non è durato molto, ma è stato bello”

“Con Fiorello è stata una grande passione. In quel periodo vivevo a cento all’ora, come una vera star. Fu un’esplosione, una botta di adrenalina, eravamo sulle copertine di tutti i giornali. Non è durato molto, ma è stato bello, mi ha fatto diventare nonna”.

In un’altra intervista aveva fatto una battuta sul fatto: “Del resto chi non è stato tradito, a questo mondo? Nessuno è immune dalle corna”.