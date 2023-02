“L’ha postata Giovanna”: la moglie di Amadeus mette le mani sul suo nuovo profilo Instagram

Ama ha da poco creato il suo profilo Instagram personale. E una foto appena postata fa molto discutere.

Come annunciato da Ama durante la serata del Festival 2023, che per la quarta volta consecutiva ha condotto e per il quale ha rivestito pure il ruolo di direttore artistico, ha aperto un suo profilo ufficiale Instagram da solo. A complimentarsi con lui, per il numero dei followers molto elevato raggiunto in pochissime ore, è stata la stessa Chiara Ferragni.

L’influencer e imprenditrice digitale gli ha anche dato varie dritte per farlo funzionare al meglio e iniziare a fare anche qualche bella diretta. Memorabile in tale direzione è quella che ha ottenuto con l’amico fraterno Fiorello, che ha fatto sbellicare dalle risate tutti quanti.

Tuttavia inizialmente sul suo profilo trovavano posto fotografie che riguardavano l’uomo come immenso professionista. E ancora di più quando era impegnato sul prestigioso palco dell’Ariston. Non sono mancati poi nemmeno scatti rubati dal backstage. Tuttavia la scelta di aprire un profilo Instagram tutto suo ha lasciato perplessi alcuni suoi estimatori.

Ora sui Social viaggia da solo

Alcuni di essi, sapendo che lui non sia un grande amante della tecnologia, sono rimasti un po’ basiti. Per quale motivo il buon Sebastiani aveva deciso, dopo averne creato uno in coppia con la sua splendida moglie, di farne uno tutto da solo? Forse voleva più autonomia sui Social?

Ovviamente il fatto di averlo creato proprio durante la durata della kermesse non è stato un caso. È stata infatti un’abile mossa mediatica che in effetti ha funzionato e pure alla grande. Sta di fatto che ora Ama è molto attivo sia per quel che concerne il caricamento di Storie che condivisione di post.

La foto che fa discutere

Ed è l’ultimo apparso che ha suscitato non solo applausi a non finire ma anche alcuni dissensi. Possiamo ammirare nella fotografia il conduttore de I Soliti Ignoti in compagnia della moglie Giovanna. I due sono stati immortalati sul palco del Festival mentre si scambiavano un romantico e tenero bacio.

Tra l’altro lo scatto in questione, che è diventato in men che non si dica virale, è stato pubblicato il giorno di San Valentino. A complimentarsi con loro per il loro amore tanti amici e colleghi, tra cui la mitica Mara Venier. Sta di fatto che, per alcuni utenti, la foto in questione non sarebbe stata condivisa da Ama, bensì dalla moglie. Dunque lei avrebbe già messo mano al suo profilo.