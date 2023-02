Loredana Lecciso, bruttissimo sgarbo di Albano: “Gesto imperdonabile”

Nello studio di Storie Italiane Albano Carrisi ha ammesso di aver compiuto un gesto imperdonabile nei confronti della compagna di vita Loredana Lecciso. Ecco la sua confessione.

Albano Carrisi è uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica sia internazionale che non. Con l’ex moglie Romina Power ha emozionato e tuttora continua a farlo esibendosi sul palcoscenico per la gioia dei fan. Galeotto fu un set cinematografico dove s’innamorarono a prima vista al punto tale da convolare a nozze dopo un anno.

Sono diventati genitori di 4 splendidi figli, ma dopo la scomparsa di Ylenia le cose hanno preso una piega inaspettata così si sono separati. Dopo un po’ Albano ha incontrato Loredana Lecciso, ovvero l’attuale compagna di vita. Nonostante non siano sposati, si reputano una famiglia a tutti gli effetti. D’altronde il cantante ha sempre dichiarato di non volerne sapere perché ha sofferto molto dopo la separazione.

Dal loro amore sono nati Jasmine e Albano Junior, conosciuto come Bido. La Lecciso ha ammesso di convivere con l’idea di essere messa in secondo piano. Del resto non si è mai smesso di sperare in un ritorno dei due ex coniugi non solo sul palco.

In una recente intervista rilasciata a Eleonora Daniele Albano ha parlato della relazione con la Lecciso e ha riferito che non si è comportato bene per via di un momento di distrazione.

“Mi sono dimenticata…imperdonabile”

Prima di raccontare del gesto mancato, Albano ha descritto la fantastica esperienza vissuta nel teatro dell’Ariston. Si è esibito con Gianni Morandi e Massimo Ranieri ed è stato un vero successo. Ne ha parlato con un tono davvero entusiasta, chiaro segno che con i suoi colleghi c’è un rapporto basato sul rispetto e sulla stima.

Poi ha implicitamente chiesto scusa alla sua compagna: “Saluto Loredana, ieri è stato San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose, imperdonabile. Sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha mandato via nel 2017…le mando il giorno dopo. Mille rose rosse, bastano?”. Nonostante tutto sicuramente sarà perdonato perché l’amore supera ogni ostacolo, compreso il mancato festeggiamento.

“E’ pieno d’amore”

Per quanto riguarda il rapporto tra la Lecciso e l’ex moglie del cantante pare che sia civile. Non a caso la prima ne ha parlato durante un’intervista per il settimanale Nuovo: “Nessuna evoluzione, nessuna involuzione. Sono sempre per il quieto vivere e continuerò a esserlo”.

“Io non ho mai avuto paura di perdere Albano. E’ pieno d’amore per la vita e lo trasmette a me e ai ragazzi”, ecco come si è poi espressa sulla storia d’amore che la riempie di gioia da più di 20 anni.