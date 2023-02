Riconoscete questa bimba sorridente? Oggi è la preferita di Milly Carlucci

Chi riconosce la bimba sorridente presente in questa foto? Eppure non dovreste fare fatica a capire di chi si tratta in quanto oggi è la preferita di Milly Carlucci.

Riconoscete questa bimba sorridente che appare nella foto insieme alla sua mamma tanti anni fa? Oggi è praticamente la preferita di Milly Carlucci. Non sapete ancora chi è? Eppure vi abbiamo dato un grosso indizio.

La bimba misteriosa

A proposito di Milly Carlucci, in queste ore sta circolando la notizia che grossi cambiamenti potrebbero avvenire nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Dopo aver visto l’ultima edizione dei Festival di Sanremo, la ballerina Anastasia Kuzmina, avrebbe delle nuove idee, non solo di coreografie e canzoni da usare nel programma, ma anche di nuovi volti da coinvolgere.

Cosa ne penserà Milly Carlucci? Per ora sappiamo che Anastasia avrebbe fatto una richiesta molto particolare alla padrona di casa di Ballando: “Sto sognando un charleston su Made in Italy di Rosa Chemical in coppia con una donna. Milly, Giancarlo, sono dieci anni e me lo merito”.

Oltre a Rosa Chemical, famoso ultimamente non tanto per la sua canzone, quanto per il bacio scandalo dato a Fedez sul palco dell’Ariston, sognerebbe di vedere all’interno del programma anche Tananai, Valerio Lundini e la coppia formata da Simone Di Pasquale e Francesca Fagnani. Per il momento la Kuzmina non avrebbe ancora ottenuto risposta da Milly Carlucci, non ci resta quindi che aspettare la nuova edizione di Ballando con le stelle per sapere se le sue “preghiere” sono state accettate.

Lei è la preferita della Carlucci

La protagonista della fotografia sopra pubblicata, si mostra sorridente insieme alla sua mamma, in una posa molto comune per quegli anni. Oggi quella bambina è una donna ed è tra l’altro la preferita di Milly Carlucci. L’avete riconosciuta? Si tratta di Carolyn Smith.

Carolyn Smith è una nota ballerina, coreografa e presidente della giuria del programma Ballando con le stelle. Il suo nome viene spesso associato alla parola “resilienza“, in quanto lei è diventata il simbolo della lotta contro il tumore con il quale convive da diversi anni. Nonostante questa grande battaglia che la Smith sta vivendo, continua ad eseguire il suo lavoro con entusiasmo e soprattutto sempre con il sorriso.

La foto pubblicata da Carolyn Smith sul suo profilo Instagram la ritrae insieme alla sua mamma, la quale la ricorda nell’anniversario della sua morte, come dice lei stessa: “Cara mamma. Non passa giorno senza pensare a te. Mi manchi così tanto. Sono ancora qui la tua voce che grida il mio nome quando sei morto il 15/02/2008. Quanto mi piacerebbe stringerti e abbracciarti solo per un momento. Un momento in modo che tu possa assicurarmi che tutto andrà bene. Ti amo”.