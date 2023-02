Barbara D’Urso al settimo cielo: finalmente dopo 15 anni ce l’ha fatta

La conduttrice di Pomeriggio Cinque sta vivendo un momento davvero magico. Felicità al massimo grado. La sua euforia sui Social.

Carmelita è ancora oggi uno dei volti più amati e apprezzati delle Reti Mediaset. Nonostante sia presente sul Piccolo Schermo da due anni a questa parte dal lunedì al venerdì col suo rotocalco, gli italiani non l’hanno mai dimenticata. Bellissima e dolcissima, adora ammaliarli con scatti appartenenti al suo privato che pubblica sui suoi profili ufficiali sulle varie piattaforme Social.

La scorsa estate poi ci ha lasciati tutti quanti letteralmente a bocca aperta in costume da bagno. Sensuale al massimo e dotata di una fisicità assolutamente notevole. Il merito? Certamente di Madre Natura che è stata molto magnanima con lei, ma anche di un’alimentazione sana, varia ed equilibrata.

Lei è poi una grande amante dello sport, che pratica con regolarità, anche a casa propria. Adora dedicarsi al ballo e compiere lunghe passeggiate all’aria aperta, che sono un toccasana non solo per il corpo, ma anche per lo spirito. E i risultati si vedono. Da qualche tempo poi ha una nuova luce negli occhi, poiché è entrata a far parte della sua vita una nuova creatura.

Una splendida nonna

Barbara è infatti diventata nonna. Un’esperienza unica e molto emozionante che ha raccontato di recente a Verissimo. Nonostante sia un star, lei cerca di mantenere il massimo riserbo sul suo privato, che tale vorrebbe rimanesse il più possibile. E ciò se lo augura soprattutto per i suoi due figli.

Figli che lei tuttavia di tanto in tanto nomina in televisione. Nessuno dei due ha voluto seguire le sue orme dal punto di vista professionale. Sono il suo orgoglio e il suo amore più grande. O ancora la sua forza e il suo porto sicuro. E ora è arrivata per lei un’altra grande soddisfazione per lei, Carmelita è al settimo cielo.

IL sold-out che le ha scaldato il cuore

Sul suo seguitissimo profilo ufficiale Instagram Barbara ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone che sono andate alla prima dello spettacolo teatrale che la vede indiscussa protagonista. Un autentico sold-out che le ha fatto intendere che effettivamente l’universo teatrale è ancora apprezzatissimo dagli italiani.

Lei lo ha sempre amato ma, a causa degli impegni televisivi degli scorsi anni, aveva dovuto accantonarlo. Ora, insieme alla TV e alla stesura dei libri, ha deciso di non accantonarlo mai più e di farlo convivere assieme ai suoi altri due impegni lavorativi. E anche a quelli di tutt’altro genere, ovvero di novella e splendida nonna.