George scavalcato pure dalla sorella: Charlotte gliel’ha portato via

Niente da fare per il primogenito di William e Kate. Scalzato in men che non si dica dalla sorellina.

Il primo figlio del nuovo Re d’Inghilterra è sposato da molti anni con la Middleton. Il loro amore è nato ai tempi della scuola. Per la verità lui l’aveva anche lasciata poco prima di capire che fosse veramente lei la donna della sua vita. Il loro matrimonio ha fatto sognare ad occhi aperti i più e ancora oggi i due sono innamoratissimi.

Hanno messo al mondo ben tre figli quali, George, Charlotte e Louis. Tuttavia lei sognerebbe l’arrivo di un altra creatura. Il marito pare non essere della sua stessa idea, pur amando tantissimo anche lui i bambini. Pare infatti che lei abbia sofferto molto di depressione post partum.

Lei, che è considerata una vera icona di stile da moltissime donne sparse nel mondo, nemica giurata di Meghan Markle, piace moltissimo ai nuovi sovrani. Inoltre ha potuto contare anche sulla stima della compianta Regina Elisabetta. Stessa sorte per la sua prole. Tuttavia pare che il primo figlio non sarà, o per lo meno non al momento, il più ricco dei suoi tre.

Charlotte in pole position

Infatti, ora come ora, lo scettro in tale direzione spetta a Charlotte. La rivelazione, che è decisamente ghiotta, arriva direttamente da Electric Raid On Car, che altro non è che un’azienda britannica specializzata in auto giocattolo elettriche. Tale realtà ha condotto uno studio mirato ai bambini più ricchi del mondo.

Al primo posto c’è appunto Charlotte. Costei, grazie all’eredità che percepirà in futuro, può disporre della bellezza di ben 3 miliardi e mezzo di sterline. In euro corrispondono a ben 4 miliardi. Se lei è così lanciata come influencer è grazie soprattutto alla sua splendida mamma, che è amatissima, non solo dal popolo britannico.

Amatissima anche grazie a mamma Kate

Tra l’altro molti hanno commentato in Rete anche di come la bimba sia riuscita a rubare la scena persino al Giubileo Di Platino, sebbene fosse ben presente anche il fratello maggiore. Lei è riuscita in men che non si dica a monopolizzare tutta quanta l’attenzione dei media verso di lei.

E lo ha fatto dimostrandosi indisciplinata con tanto di capricci. Kate poi cerca sempre di curare moltissimo il look della bambina che, dal canto suo, non disdegna nemmeno di apparire in pubblico mano nella mano con il suo affascinante papà. E gli scatti diventano sempre, in men che non si dica, virali.