“Sparla solo della sorella”: Edoardo Tavassi fa infuriare tutti per ciò che ha detto su Guendalina

GF Vip, Edoardo Tavassi a ruota libera su Guenda. Non tutti gli utenti gradiscono le sue parole.

Durante l’attuale edizione del GF Vip, la settima per la precisione, sono stati e lo sono tutt’ora molti i concorrenti che hanno lasciato il segno. Sebbene non sia entrato immediatamente nella Casa più spiata d’Italia a partire dal mese di settembre 2022, Edoardo Tavassi si è ben presto imposto nella cerchia dei gieffini più chiacchierati.

La sua parlata sciolta e i suoi modi di fare da latin lover, gli hanno permesso di conquistarsi il suo posto al sole. Ha conquistato la bella Micol Incorvaia, sorella della ben più famosa Clizia. E poi ha tenuto banco per i suoi scherzi e le sue battute nei confronti di Oriana Marzoli. Per lei ha organizzato anche scherzi e sonore prese in giro.

Di recente poi l’abbiamo visto litigare con una grande protagonista di questa edizione del padre di tutti i reality. Una delle preferite dai telespettatori e che gode della massima stima anche del conduttore Alfonso Signorini. Non per nulla tra le pagine del settimanale Chi, da lui stesso diretto, l’ha definita praticamente perfetta per le dinamiche che si sviluppano all’interno della Casa.

In guerra con una gieffina

Una vera stratega, ma anche un personaggio molto criticato dall’opinionista Orietta Berti, che non la vede affatto di buon occhio. Ha legato proprio all’interno del GF Vip, dal punto di vista sentimentale, con Edoardo Donnamaria. La loro storia prosegue tra alti e bassi e qualche litigio di troppo. Stiamo chiaramente parlando di Antonella Fiordelisi.

Tuttavia se con lei Tavassi ha spesso da dire, dal momento che non la vorrebbe nella vita dell’amico, ha poi voluto calcare la mano su un’altra donna. Una donna importantissima per lui, che è la sorella Guendalina. In poche parole, durante un momento di svago in giardino, ha raccontato ad altri compagni d’avventura un episodio che l’ha vista protagonista.

Nel mirino per Guenda

L’ha presa bellamente in giro per via di uno scatto molto particolare. Molti utenti non hanno gradito la sua trovata e hanno iniziato a mormorare che lui apre bocca riguardo a Guenda solo per sparlare. In ogni caso lui ha un ottimo rapporto con la sorella, fatto di sincera confidenza.

Non per nulla in passato hanno partecipato insieme all’Isola Dei Famosi e lui è intervenuto all’interno della Casa più spiata d’Italia per difenderla durante l’esperienza all’interno del reality. Lei dal canto suo segue con interesse e infinito amore il fratellino al GF Vip, facendo un tifo sfrenato per lui anche sui Social.