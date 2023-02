Ciao Darwin, Sonia già all’opera: chi è la nuova Madre Natura

Sonia Bruganelli è già all’opera con i casting per quanto riguarda la nuova edizione di Ciao Darwin. Chi sarà la nuova Madre Natura?

Chi sarà la nuova Madre Natura di Ciao Darwin?

La nuova edizione di Ciao Darwin, condotto come sempre dal dinamico duo, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, arriverà su canale 5 in prima serata a partire dal 17 marzo 2023, salvo cambi di palinsesto. Come sempre, lo staff e i partecipanti vengono scelti dalla moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, la quale attraverso la sua società, la SDL2005, gestisce i provini.

La Bruganelli ha fatto molto discutere in questi giorni per due eventi che l’hanno sopraffatta indirettamente. Il primo scandalo, che le ha fatto piovere innumerevoli commenti negativi da parte dei suoi follower è “scoppiato” dopo aver pubblicato un post con i requisiti minimi per poter partecipare ai provini per il programma. Ovviamente è stato invocato il body shaming da parte di molte persone, sentendosi tagliate fuori solo perché non avevano l’altezza o il peso giusto.

Il secondo evento che ha fatto rimanere i telespettatori scioccati è sapere quanto Sonia guadagna per ogni singola puntata del Grande Fratello a cui partecipa come opinionista. La “povera” Bruganelli si porta a casa qualcosa come 12 mila euro a puntata. Se pensiamo che un’infermiera che salva vite tutte i giorni non arriva neanche a 1300 euro al mese è veramente ingiusto pensare che i personaggi dello spettacolo guadagnino così tanto solo per parlare di fronte ad una telecamera.

Sonia Bruganelli e la nuova edizione di Ciao Darwin

La moglie di Paolo Bonolis, è stata chiara, non tutti possono partecipare al programma, ci sono requisiti minimi che devono essere rispettati per poter lavorare a Ciao Darwin. Ecco la didascalia pubblicata dalla Bruganelli in merito:

“Mi raccomando… NO ALTEZZE APPROSSIMATIVE, NO CAPACITÀ APPROSSIMATIVE, NO AMICIZIE IMPORTANTI, NO CALZE CONTENITIVE… altrimenti il provino lo facevo anche io”. Seguono poi le direttive per poter partecipare ai casting come ballerini, Madre Natura e così via. Non ci resta che aspettare la nuova edizione di Ciao Darwin per vedere i nuovi volti scelti da Sonia Bruganelli a casting conclusi.