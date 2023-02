Caterina Balivo fa infuriare i fan con la tutina strettissima: “Egocentrismo malato” | Come si è conciata

In seguito alla pubblicazione di un post sul suo profilo Instagram, qualche utente social ha puntato il dito contro la bellissima conduttrice Caterina Balivo. Ecco il motivo di un simile gesto.

Nata a Napoli il 21 febbraio 1980, è una conduttrice con un passato da modella. Ha partecipato a un concorso di bellezza nel 1999 e da allora ha scalato la vetta del successo. Ha esordito nel piccolo schermo nel ruolo di valletta nella settima edizione di Scommettiamo che…? accanto a Fabrizio Frizzi.

Nel 2003 ha condotto il varietà Bollicine per poi ottenere dei ruoli nel cinema, nei fotoromanzi e nel teatro. Tuttavia ha deciso di dedicarsi alla conduzione ed ecco che ha fatto il suo ingresso a Unomattina. A seguire nel suo curriculum ha aggiunto Linea Verde e la Vita in diretta.

Nel 2013 è tornata nel piccolo schermo dopo la gravidanza con Detto fatto e gli ascolti sono stati soddisfacenti al punto tale da riproporre il programma televisivo. Nel 2017 ha di nuovo salutato il pubblico per l’arrivo della seconda cicogna.

In questi giorni ha voluto porre una domanda ai suoi follower sul Festival di Sanremo. Dato che Marco Mengoni ha portato a casa la coppa della vittoria, ha chiesto qual è la loro canzone preferita. Per raggiungere il suo intento ha fatto un video che non è passato inosservato per vari commenti.

Valanga di critiche per la conduttrice

Caterina Balivo ha pubblicato un post riportando nella didascalia del post le seguenti parole: “Devo dire la verità, la mia preferita era L’Addio dei Coma Cose insieme a Cenere di Lazza che amo, ma dai ieri che ‘Due vite’ non mi esce dalla testa…e poi, per chi tifavate?”. Qualcuno ha risposto ben volentieri mentre altri si sono focalizzati sul contenuto del video.

La Balivo si è mostrata con una tuta così aderente da non lasciare spazio alla fantasia. Molti fan le hanno fatto i complimenti, ma tra i commenti si può leggere l’esatto opposto: “Per chiederci quale canzone avremmo preferito, giustamente un bel video egocentrico era quello che ci voleva“.

Il sostegno dei fan

A prescindere dalle critiche, la conduttrice sa bene che può contare sui fan che la seguono fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Sono concordi nel dire che sia una delle donne del mondo dello spettacolo ad avere ancora una bellezza estremamente naturale.

Sicuramente lancia un bel messaggio sul web. In una delle foto pubblicate di recente ha incantato con un vestito bianco all’interno di una trasmissione televisiva. Ovviamente sono arrivati tantissimi like.