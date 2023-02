“Bastian fa il maggiordomo”: qualcuno spiffera il vero lavoro del nuovo amore di Ilary Blasi

Ilary Blasi è al centro dell’attenzione per via della relazione di Bastian Muller. Di recente qualcuno ha riferito cosa faceva in passato prima di incontrare la bellissima conduttrice.

Da quando Noemi Bocchi e Francesco Totti sono usciti allo scoperto la loro relazione va a gonfie vele. Hanno deciso di ufficializzare durante la festa di compleanno di lui dandosi un bacio davanti a tutti gli invitati. Da allora sembra che abbiano intenzioni serie al punto tale da voler mettere su famiglia. Per ora, però, non si hanno notizie sul presunto arrivo di una cicogna.

Nel giorno di San Valentino hanno festeggiato insieme andando fuori casa. E’ stata Noemi a renderlo noto ai follower pubblicando una Instagram story. Per quanto riguarda Ilary Blasi fino a qualche mese fa è stata al centro del gossip per alcuni flirt. I diretti interessati hanno prontamente smentito facendo ricorso agli avvocati per non essere menzionati nella faccenda.

Poi sono spuntate delle foto di lei in compagnia con Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha conquistato il suo cuore. Sono stati visti per la prima volta nell’aeroporto di Zurigo e subito dopo hanno trascorso insieme il Capodanno. Nel giorno dei innamorati Ilary Blasi ha preferito stare con le figlie e di Bastian nessuna traccia.

Di recente sono emersi dei dettagli sulla vita dell’uomo prima che stanno facendo il giro del web. E’ stato etichettato come l’erede di un immenso patrimonio, ma la realtà potrebbe essere un’altra.

Un passato al servizio degli altri

Secondo quanto riportato dalla rivista Oggi l’azienda della famiglia Muller, che si occupa di perforazioni e scavi per pozzi, quando fu fondata vantava di 16 dipendenti con un fatturato di 2 milioni di euro. Adesso ci sarebbero dei problemi economici che si aggirano intorno a 1 milione e mezzo di debiti.

Inoltre l’affascinante imprenditore dal 2007 al 2015 ha lavorato a St. Moritz in qualità di “butler” che nella nostra lingua fa riferimento a una figura che ricorda il maggiordomo. Il direttore del Cariton Hotel di St. Moritz ha spiegato a Oggi che i butler “aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche gli autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

La verità venuta a galla dopo mesi

I giornalisti per ottenere queste informazioni si sono recati a Wachtersbach, una città nei pressi di Francoforte sul Meno per saperne qualcosa in più sull’uomo.

Ed è proprio lì che è venuta a galla la verità su colui che fino a qualche giorno fa è stato definito un imprenditore di successo da generazioni e generazioni.