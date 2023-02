Micol Incorvaia messa in imbarazzo: Tavassi non se l’è tenuto dentro

Edoardo Tavassi è al centro dell’attenzione per un gesto fatto nei confronti di Micol Incorvaia. Quest’ultima non è riuscita a nascondere l’imbarazzo.

Micol ed Edoardo, nonostante si siano messi in gioco in un secondo momento nel reality, sono riusciti in poco tempo a conquistare il pubblico italiano. Lei è stata presentata come ex di Edoardo Donnamaria e sorella di Clizia Incorvaia mentre lui come ex naufrago de L’Isola dei Famosi e fratello di Guendalina Tavassi.

Con il passare del tempo hanno capito di avere un’intesa tale da darsi una possibilità come coppia e ad oggi le cose vanno a gonfie vele. Nelle ultime settimane sono stati al centro delle polemiche mosse da Attilio Romita riguardo la questione delle nomination. Ha fatto riferimento a delle associazioni mafiose per il modo in cui si sono messi d’accordo su chi mandare al televoto.

La madre di lui non ha esitato a chiedere un confronto con il giornalista e per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Sulla relazione con Micol ha sempre espresso un parere positivo e lo stesso vale anche per la famiglia Incorvaia.

In queste ore le telecamere hanno ripreso un momento particolare in cui Edoardo ha deciso di compiere un gesto del tutto inaspettato. Ecco cosa hanno visto gli italiani, un suo lato nascosto.

“Mi sei piaciuta dal primo momento”

Gli italiani ricordano quando Edoardo era in Honduras e tra le naufraghe c’era Mercedesz Hengher. Subito era nato un bel feeling, ma una volta rientrati in Italia hanno preso strade completamente diverse. Adesso pare che abbia perso la testa per Micol e ha dato ulteriore conferma con un tenero gesto.

In poche parole ha scritto una lettera per riferirle ciò che ha nel suo cuore: “Mi sei piaciuta dal primo momento che ti ho vista. Questo anche grazie ai filtri del tuo profilo Instagram. Ti chiesi in direct di dirmi se era apposto, tu mi hai scritto sì e poi non mi hai più risposto. Ci ero rimasto male all’inizio, ma poi ho pensato ‘ndo scappa? tanto nella casa la ribecco’….Ho visto la dolce Micl davanti e ti ho strappato un sorriso mentre eri frizzata…ogni volta che ridevi a una mia battuta mi esplodeva il cuore“.

La coppia più amata del Gf Vip 7

Sicuramente Edoardo e Micol sono molto amati dai telespettatori perché il loro rapporto è sano e basato sul reciproco rispetto. A differenza di Donnamaria e Antonella Fiordelisi, in tanti credono che ci sarà un futuro stabile per loro.

Il reality terminerà fra qualche mese, dunque i telespettatori continueranno a seguire 24 ore su 24 la quotidianità della coppia che in poco tempo ha conquistato tutti.