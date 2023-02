Noemi Bocchi e Francesco Totti, fuggono via: Ilary lasciata a bocca asciutta

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso in modo diverso il giorno di San Valentino. Noemi Bocchi ha pubblicato una Instagram story mentre la bellissima conduttrice è rimasta in silenzio. Ecco tutti i dettagli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi ormai da mesi vivono la loro relazione alla luce del sole. Hanno deciso di compiere questo passo importante nel giorno del compleanno di lui in presenza di amici e parenti. Tutto ha avuto inizio a luglio, quando l’ex capitano della Roma è stato avvistato nei pressi della casa di lei.

Molti le avevano puntato il dito contro etichettandola come la causa della fine del matrimonio. Senza esitazione Totti è intervenuto per difenderla spiegando che è arrivata nella sua vita in un momento alquanto delicato. Ha anche menzionato un tradimento di Ilary Blasi per poi ritrattare. A oggi sono alle prese con gli avvocati per la divisione degli averi di famiglia e per la questione dei figli.

La conduttrice de L’Isola dei Famosi è stata al centro del gossip perché associata a un attore e un affascinante personal trainer, ma i flirt sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati. Il secondo chiamato in causa, per esempio, ha chiesto per vie legali di non essere menzionato nella separazione dei due.

I fan hanno fatto i salti di gioia in seguito alla pubblicazione delle foto di lei nell’aeroporto di Zurigo con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Nel giorno degli innamorati, però, di lui non c’è stata alcuna traccia. Andiamo a scoprire il motivo.

Fuga d’amore per Totti, Ilary Blasi con le figlie

Noemi e Francesco per il primo San Valentino hanno deciso di trascorrerlo fuori casa. Se lui non ha pubblicato nulla su Instagram, lei l’ha fatto mostrando la colazione. Ciò dimostra che tra loro va tutto a gonfie vele. Del resto pare che abbiano in mente di allargare la famiglia, ma per ora i diretti interessati non ne hanno fatto parola.

Per quanto riguarda Ilary Blasi, invece, non ha condiviso nulla che possa far risalire all’amato Bastian. Si è limitata a mostrare un regalo ricevuto dalla piccola di casa. I fan credono che voglia vivere la sua storia d’amore nella sfera privata. In effetti la separazione è stata argomento di pettegolezzi e ora vorrà vivere diversamente il presente.

Il regalo anonimo per Chanel

La primogenita Chanel ha incuriosito i follower condividendo un mazzo di rose rosse che un corteggiatore anonimo ha voluto inviarle per il 14 febbraio.

Per ora l’identità di costui è ancora avvolta nel manto del mistero. Stesso discorso per la love story della madre con Bastian Muller. I più ottimisti credono che a breve ci saranno delle novità.