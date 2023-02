Antonino Spinalbese, ordito squallido piano: di una cattiveria unica per il web

Antonino Spinalbese in versione stratega al GF Vip. L’hair stylist senza freni è pronto a tutto per vincere.

Fin da quando, la scorsa estate, si è vociferato di una sua partecipazione al padre di tutti reality, il Web è letteralmente impazzito. Già gli utenti lo vedevano chiacchierare con gli altri concorrenti della sua passata relazione con Belen Rodriguez. Non per nulla lei è considerata nel nostro Paese come un’autentica diva.

I due hanno anche messo al mondo la piccola Luna Marì. Della bambina lui parla di continuo ma non nomina mai la showgirl argentina. Tra l’altro lei non ha fatto affatto i salti di gioia quando l’ha visto entrare nella Casa più spiata d’Italia. Stessa cosa si può dire per la cognata Cecilia e per gli ex suoceri.

Lui, complice anche la sua straordinaria avvenenza, si è poi fin da subito distinto tra i vari partecipanti. A subire il suo fascino in primis è stata la frizzante Ginevra Lamborghini. Anche lui sembra avere un certo interesse per lei, ma non l’ha ancora ammesso apertamente. Successivamente l’abbiamo visto complice con la bellissima Oriana Marzoli.

Antonino sempre più spietato

Con lei sono poi ben presto volati stracci e i rapporti sono diventati sempre più tesi. Dopo essere rientrato nel gioco le ha anche candidamente confessato di aver pensato di denunciarla per via di alcune dichiarazioni fatte dalla donna che non gli erano affatto piaciute. Ora poi vorrebbe proprio non vederla più all’interno della Casa.

Sta così escogitando un piano per farla uscire di scena. Sappiamo che è il pubblico a casa a decidere chi debba lasciare il gioco tramite il televoto. Tuttavia è anche noto che il più in vista tra i concorrenti può dire la sua riguardo su chi mandare in nomination. Tale privilegio è toccato proprio all’hair stylist spezzino.

Vuole buttare fuori Oriana

Durante una chiacchierata con Alberto De Pisis, ha iniziato a raccontare che sta escogitando una strategia per eliminare dal reality Oriana. Tuttavia, per cercare di mandarla a casa, potrebbe risultare necessario tirare in ballo anche Nikita, che è molto amata dai telespettatori.

Lo è anche lui, così come Antonella Fiordelisi. Pertanto se poi dovessero andare al televoto lui, la Pelizon e la Marzoli, nonché la Fiordelisi, è quasi certo che la sudamericana sarà eliminata. Ovviamente sta escogitando tutto questo anche con l’obiettivo di arrivare alla finale e di vincerla. E ora che il traguardo si fa sempre più vicino, anche gli altri colleghi stanno iniziando a pensarla come lui.