Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la verità sulla fine del matrimonio: “Ecco cosa mi ha fatto”

A distanza di tanto tempo, si parla ancora della rottura tra la Hunziker e Trussardi. Arriva il retroscena inedito.

Michelle è indubbiamente ancora oggi una delle showgirl più apprezzate nel nostro Paese. Donna bellissima e dotata di un’ironia fuori dal comune, sta registrando in questi giorni le nuove puntate del suo one woman show Michelle Impossible. Dopo il clamoroso successo ottenuto lo scorso anno con la prima edizione, Mediaset ha deciso di puntare di nuovo su di lei.

Lei che non è solo un’immensa professionista, ma anche una delle regine della cronaca rosa Made In Italy. Del resto è sempre stata molto chiacchierata fin da quando giovanissime si è legata, sentimentalmente parlando, al ben più maturo Eros Ramazzotti. Il loro matrimonio non è durato granché e hanno messo al mondo Aurora, che sta per renderli nonni.

Successivamente lei ha avuto altre storie e ha sposato in seconde nozze il più giovane Tomaso Trussardi. Inizialmente lei non voleva dargli adito perché lo considerava troppo piccino, dal punto di vista anagrafico. Alla fine ha ceduto alla sua corte e nel corso del loro matrimonio hanno messo al mondo Sole e Celeste, che sono ancora piccoline.

Idillio finito dopo 10 anni

Tuttavia, dopo dieci anni, l’idillio è finito e la notizia ha sconvolto e non poco i cuori dei loro rispettivi estimatori. Estimatori che sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando hanno scopeto che lei, già pochissimi giorni dopo l’invio della comunicazione ufficiale, si frequentasse con un latro uomo. Stiamo parlando dell’affascinante medico Giovanni Angelini.

Con lui ha trascorso un’estate di fuoco, per lo più in Sardegna. Ci sono anche state le presentazioni ufficiali in famiglia, ma poi, a vacanze concluse, lui è sparito di scena. Successivamente l’abbiamo ammirata nuovamente accanto a Tomaso. Come hanno riferito alcuni amici vicini all’uomo, lui ci avrebbe voluto riprovare con lei, ma non è riuscito nel suo intento.

I loro rapporti odierni

Del resto sono persone molto diverse, soprattutto per quanto concerne gli stili di vita. Anche caratterialmente lo sono. Lei è spumeggiante ed estroversa, mentre lui più intimista e introverso. Lei appare ogni giorno sui Social e in TV, lui viaggia su un profilo più basso. Insomma, alla fine le loro troppo differenti filosofie esistenziali li hanno allontanati.

Attualmente sono in buoni rapporti, anche per il bene assoluto delle due figlie che hanno in comune. Figlie che vivono a Milano nell’appartamento della loro celebre madre. Nonostante ciò Tomaso, che risiede nella loro casa di famiglia a Bergamo, riesce a vederle con una certa assiduità. Un papà molto presente e affettuoso e ancora alla ricerca della donna della sua vita.