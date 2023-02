Ilary Blasi, che titolo di studi ha? Altro che Noemi Bocchi!

Ilary Blasi, splendida ex moglie di Francesco Totti e i suoi titoli di studio. I fan a bocca aperta.

Quando la scorsa estate lei e il Pupone hanno annunciato con la nota stampa che il loro matrimonio era finito, gli italiani sono rimasti sconvolti. Per molti infatti la loro storia d’amore era da vedersi come una favola. Tuttavia c’era anche da dire che già qualche mese prima si era insinuato molto forte il chiacchiericcio che li voleva lontani da tempo.

Lei allora, era andata nello studio di Verissimo, dall’amica del cuore Silvia Toffanin, a smentire ogni cosa. E aveva pure negato che Francesco avesse una relazione con la splendida Noemi Bocchi e che addirittura non la conoscesse. Successivamente l’arrivo della doccia fredda e le prime foto che hanno mostrato la liason tra l’ex capitano della Roma e la sua nuova fiamma.

I due hanno iniziato a fare realmente sul serio e hanno preso insieme una nuova casa a Roma. Ed è lì che hanno festeggiato le varie festività natalizie in famiglia e con gli amici più cari. Anche Ilary si è rifatta una vita dal punto di vista affettivo e sentimentale. Difatti ora è felice con l’imprenditore tedesco Bastian, con il quale non si nasconde più.

Le due messe a confronto

Il primo a svelare del suo nuovo compagno è stato l’accorto Alfonso Signorini, tra le pagine di Chi. Ed è sempre lui che ci ha mostrato le ultime visite alla casa nuova da parte di Noemi Bocchi e di suo padre, poco prima che ci andasse a vivere con Totti. Sul Web e in particolare sui Social gli utenti non mancano di confrontare la Blasi con la Bocchi, non solo a livello estetico.

Alcuni sostengono che siano molto simili, mentre altri ancora tendono ad attaccare la nuova lei dell’ex calciatore. E anche a livello di studi si sta parlando molto nelle ultime ore. Ora emergono quelli che ha realmente affrontato la conduttrice dell’Isola Dei Famosi. Vera e propria stella delle Reti Mediaset.

I titoli di studio della due donne

Ilary possiede un diploma di liceo scientifico. Successivamente ha deciso di iscriversi alla facoltà di Scienze della comunicazione. Tuttavia non ha conseguito la laurea, perché quando stava frequentando i vari corsi ha iniziato a lavorare in televisione. E quando il successo si è fatto più forte, ha deciso di abbandonarli in maniera definitiva.

Dal canto suo la Bocchi, dopo aver frequentato l’Istituto comprensivo Giovanni Falcone, si è laureata presso l’Università LUMSA in Economia Aziendale e Bancaria. Dunque è una grande esperta nelle materie economiche e con molta probabilità se ne intenderà parecchio anche di marketing. Potrà dunque consigliare al massimo il suo nuovo compagno nei suoi ruoli imprenditoriali.