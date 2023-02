Benedetta Rossi e Marco, sbuca la foto di 25 anni fa: magrissimi e molto diversi

La cuoca Benedetta Rossi e il suo Marco sono sposati da moltissimi anni. E ora spunta fuori dal passato una loro foto amarcord. Diversissimi.

È indubbiamente un personaggio a tuttotondo, non solo televisivo, molto amato dagli italiani, Benedetta Rossi. E lo è in primis in nome della sua simpatia e della sua semplicità. Difatti lei, nonostante la grande fama che l’ha letteralmente travolta, è rimasta sempre e comunque coi piedi ben ancorati a terra.

Tant’è che pure sui Social, dove è molto attiva, ha preferito non far mettere mano a persone esterne. Difatti li gestisce lei stessa, in stretta collaborazione con alcuni fedeli amici e il suo adorato marito. Stiamo parlando di Marco Gentili, con il quale fa coppia fissa da moltissimi anni.

I due sono molto complici, non solo nella vita in generale ma anche sul lavoro. Hanno lavorato insieme ad alcune attività commerciali e gestito l’agriturismo nelle Marche, nel quale tutt’ora vivono. Inoltre lui ha svolto in passato, ma secondo alcuni fan della blogger potrebbe farlo ancora, il ruolo di cameraman per alcuni video culinari della sua meravigliosa mogliettina.

Una coppia affiatatissima su ogni fronte

Inoltre, in alcuni volumi firmati dalla Rossi, compaiono anche alcune dritte ideate dal suo stesso marito. Non mancano poi fotografie che li ritraggono insieme, in compagnia dei loro amori di pelo. I coniugi hanno molto sofferto per la dipartita del cagnolone Nuvola, ma poco dopo hanno deciso di adottarne un altro, entrato di diritto nella famiglia.

Non hanno figli e le loro giornate iniziano molto presto la mattino. Per lo meno quelle di Benedetta, che oltre a dedicarsi alla casa e alla cucina, ama curare anche il suo orto. Non per nulla le verdure con le quali ci propone gustose ricette, provengono proprio da lì. Un amore, quello per la natura, che ha sempre fato parte di lei, così come del marito.

La foto di coppia dal sapore amarcord

A dimostrazione di ciò, la donna ha pubblicato su Instagram, in occasione di San Valentino, una loro bella fotografia, dal sapore amarcord, che li ritrae ancora giovanissimi in sella ai loro cavalli. Si tratta di uno scatto risalente a ben 25 anni fa e i due sono apparsi ai numerosi followers molto diversi rispetto a come sono oggi.

Magrissimi entrambi. Lui poi ha sfoggiato una folta capigliatura riccia e scura. Quello che non è cambiato con il passare del tempo è il sentimento che li lega, che è ancora fortissimo e che ha appoggiato saldamente le sue basi in primis in una grande amicizia, che poi si è trasformata in qualcosa di ben più profondo.