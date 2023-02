Aaron in una valle di lacrime: le parole stracciano il cuore

Il cantante Aaron non ha trattenuto le lacrime davanti alle telecamere. Ecco cosa ha detto ai suoi compagni d’avventura durante un momento di sfogo fuori la casetta nel cuore della notte.

Nella scuola di Amici i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Quest’anno in particolar modo perché a poche settimane dal Serale i maestri stanno ancora valutando l’idea di dare a talenti esterni un banco. Sull’argomento spesso Alessandra Celentano e Raimondo Todaro hanno discusso.

Del resto secondo la maestra il tempo è poco e non bisognerebbe ridurre le possibilità di accedere alla fase finale del talent show agli allievi presenti da inizio settembre. Tuttavia è stata proprio lei a chiedere di poter far restare il ballerino Paky, il quale ha fatto una sfida con Samu.

Qualche settimana fa Raimondo ha mandato via degli allievi che aveva deciso di seguire, di conseguenza non sono mancate le polemiche. Adesso al centro dell’attenzione c’è Rudy Zerbi perché ha proposto la stessa cosa, ovvero far entrare un ragazzo sostituendolo con uno dei suoi.

Nel suo gruppo ci sono Piccolo J, Aaron e Jore. Alla fine pare che tra i tre colui che dovrà affrontare il nuovo arrivato dovrà essere proprio Jore. La reazione nella casetta di Aaron ha commosso tutti gli utenti social.

“Aaron ha un cuore enorme”

Nella puntata di domenica scorsa Rudy Zerbi ha dato la possibilità al giovane 18enne Mezkal di esibirsi con un suo brano inedito. E’ talmente piaciuta la performance che il maestro ha comunicato ai suoi allievi di volerlo farlo entrare nella scuola sostituendolo con uno di loro. La produzione, dopo qualche ora, avrebbe convocato in sala prove Jore consegnandogli la maglia della sfida.

“Mentre Jore aspetta di scoprire perché è stato convocato a scuola, in casetta…”, ecco com’è intitolato il video pubblicato nella pagina Instagram dedicato al talent show. Sono stati inquadrati Aaron, Ndg e Piccolo J che parlavano di Jore. Aaron è triste al pensiero di doverlo salutare: “Sono un po’ spaventato…a dire la verità mi sono trovato tanto con lui”.

“Ma è stato eliminato?”

Gli utenti social più attenti hanno notato un dettaglio, ovvero che tra i cantanti che potranno essere votati su Tik Tok non c’è Jore. Per questo motivo in tanti stanno facendo delle domande.

Per il momento non si sa ancora nulla. Inoltre Rudy in persona ha riferito in settimana al ragazzo di lasciarsi andare altrimenti avrebbe valutato l’idea della sostituzione.