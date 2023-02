Stefano De Martino e Belen, è ‘separazione’ a San Valentino: il motivo è sotto gli occhi di tutti

Belen e il suo Stefano non hanno festeggiato insieme la festa degli innamorati. I rispettivi fan in subbuglio. Che cosa è successo? Il racconto dei fatti.

Quando sono ricomparse le prime foto di coppia, dopo tanti anni di addio, nel corso della primavera 2022, i loro sostenitori hanno iniziato a sognare ad occhi aperti. La favola non era forse mai per davvero finita! E poi, soltanto qualche mese dopo, in piena estate, ci hanno deliziato sia con fotografie che con video, delle loro splendide vacanze.

Le gite in barca in versione famiglia felice, sono state un vero balsamo per l’anima per il grande pubblico. Non per nulla sono entrambi amatissimi. Lei è una showgirl molto apprezzata e una vera e propria diva nel nostro Paese. Lui è molto cresciuto dal punto di vista professionale e oggi è un eccellente showman.

Bellissimi e vincenti sono genitori di Santiago, che è al settimo cielo per il fatto di poter vivere nuovamente insieme ai suoi genitori sotto lo stesso tetto. A fargli compagnia c’è anche la piccola Luna Marì, che la Rodriguez ha messo al mondo con Antonino Spinalbese. L’umo sta nuovamente facendo parlare di sé per la sua intensa esperienza al GF Vip 7.

Belen e Stefano Separati a San Valentino

Stefano ha speso parole bellissime per la sua Belen non solo come moglie e come donna, ma anche in veste di mamma. A sua volta lei lo ha descritto come un papà molto presente. Tuttavia ha anche elogiato in tale direzione l’hair stylist spezzino, che dal canto suo non fa che nominare la sua creatura all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Sta di fatto che se lui ha trascorso da single San Valentino, anche la sua celebre ex non l’ha festeggiato come si deve con la sua dolce metà. Ciò ha procurato non pochi malumori nei cuori dei suoi estimatori. Per quale motivo è accaduto ciò? C’è forse aria di crisi nella coppia?

Lei impegnatissima sul Piccolo Schermo

Assolutamente no. In poche parole Belen era impegnatissima con la registrazione della nuova puntata de Le Iene. Chiaramente il fatto che anche Stefano lavori nel vasto mondo dello spettacolo e si occupi come lei di conduzione a grandi livelli, ha reso ben più facili le cose tra di loro.

Lui capisce i tempi televisivi, così come i suoi impegni. Sono entrambi lanciatissimi e certamente avranno trovato altri momenti per festeggiare la festa degli innamorati, magari in anticipo o qualche giorno di ritardo. Oppure ancora con un bell’weekend romantico, i cui scatti in tal caso non tarderanno a mancare sulle riviste e/o sui Social.