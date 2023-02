“È colpa di quella gatta morta di Soleil”: web scatenato per la rottura tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno attraversando un periodo di crisi. Qualcuno sostiene che sia colpa di Soleil Sorge. Sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo.

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti al Grande Fratello Vip, precisamente nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi. All’inizio lui era palesemente interessato a Elisabetta Gregoraci, la quale non lo ha mai corrisposto. Prima delle feste natalizie è andata via dalla casa perché voleva riabbracciare il figlio Nathan Falco e così le cose sono letteralmente cambiate.

Giulia è entrata a metà percorso e con il tempo è riuscita a conquistare il cuore di lui. Nonostante avessero avuto tutti contro, nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione. A distanza di anni in tanti si sono ricreduti, soprattutto quando sono andati a convivere per risolvere il problema della lontananza.

Adesso fanno entrambi parte del cast del Gf Vip: lei riporta i commenti di Twitter mentre lui conduce il Gf Vip Party. Gli italiani sono concordi nel dire che la produzione non poteva scegliere di meglio.

In queste ore stanno facendo preoccupare i fan perché hanno confessato di vivere una crisi di coppia. C’è chi dà la colpa a una persona in particolar modo.

“Spero di trovare una soluzione”

“Voglio essere sincera…stiamo vivendo un momento di crisi che può capitare a tante coppie di 30 anni….non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono tradimenti o terze persone…stiamo cercando di capire dove si sta dirigendo la nostra relazione…io personalmente spero di trovare una soluzione…siamo una coppia nata davanti alle telecamere, quindi è difficile chiedere di rispettare la privacy, ma mi auguro che ciò accada”.

Le parole di Giulia sono state chiare e non hanno lasciato dubbi sul periodo delicato che sta attraversando con Pierpaolo. Qualcuno insinua che di mezzo ci sia Soleil Sorge, colei con la quale il ragazzo si occupa della conduzione del Gf Vip Party.

“Ci sono delle priorità”

“Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto”, ecco la versione di lui. Sicuramente meno chiara rispetto a quella data da Giulia. Per quanto riguarda Soleil, sembra evidente che sia del tutto estranea alla faccenda.

E’ stata chiamata in causa perché nella precedente edizione ha fatto chiacchierare la sua amicizia speciale con Alex Belli, sposato con Delia Duran. Per il triangolo amoroso sono stati i protagonisti assoluti del Gf Vip 6. Tuttavia i telespettatori non hanno dimenticato quanto successo, dunque qualcuno senza pensarci due volte ha puntato il dito contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.