Gf Vip, bruttissimo presagio da fuori la casa: quello che hanno urlato sarà devastante per Antonella

Dall’esterno della casa del Grande Fratello Vip 7 delle persone hanno urlato per farsi sentire. Ecco cosa hanno sentito i concorrenti della casa su uno di loro.

In questi giorni nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini sta accadendo di tutto, soprattutto in seguito all’ingresso degli ex di Nikita Pelizon, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Nella puntata di lunedì 13 febbraio c’è stato un inizio che ha lasciato tutti a bocca aperta, ovvero la confessione di Giulia Salemi riguardo una crisi che sta attraversando con Pierpaolo Pretelli.

Ne ha parlato cercando di trattenere le lacrime, in quanto spera che le cose possano sistemarsi perché ci crede nella sua love story. Poi l’attenzione si è focalizzata sulle dinamiche del gruppo e il primo a essere tirato in ballo è stato Daniele alle prese con Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Le due non fanno altro che discutere al punto tale da aver fatto perdere la pazienza anche al ragazzo.

Alla fine Oriana è stata criticata anche per il gesto dell’aver sputato sulla foto di Antonino Spinalbese per poi gettarla a terra e calpestarla. Da non dimenticare l’incontro tra la madre di Edoardo Tavassi e Attilio Romita. L’uomo si è scusato per aver fatto riferimento ad associazioni mafiose e la faccenda si è conclusa nel migliore dei modi.

Successivamente è stato invitato a esprimere il suo parere su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. In realtà il suo pensiero sulla coppia ha a che fare con le urla sentite dai concorrenti provenienti dall’esterno della casa. Ecco cosa è stato detto.

“Antonella sei stata smascherata”

Nel video pubblicato nella pagina Instagram mondodelreality le telecamere stavano riprendendo Attilio e Nicole Murgia intenti a rilassarsi in giardino. A un certo punto qualcuno da fuori ha iniziato a puntare il dito contro Antonella sostenendo che ormai sono state comprese le sue intenzioni.

In effetti qualche giorno fa Attilio ha riferito a Sarah Altobello di aver parlato con Antonella in merito alla relazione con Edoardo. In pratica avrebbe detto che una volta terminato il percorso televisivo sarebbe tornata alla vita quotidiana senza di lui. Probabilmente colui (o colei) che ha urlato avrà fatto leva su questa dichiarazione.

Ritorno di fiamma?

Nella diretta si è parlato anche di Luca che ha avuto un momento di gelosia nei confronti di Ivana quando durante un gioco ha visto un bacio dato ad Andrea Maestrelli.

Si è arrabbiato, dunque non sono mancate le discussioni. Eppure grazie al confronto chiesto da Signorini pare che sia tornato il sereno tra i due. Si daranno una seconda possibilità? Per scoprirlo non ci resta che attendere.