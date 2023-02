Ginevra Lamborghini cambia totalmente capelli | C’è però chi non approva: “Stavi meglio prima”

Ginevra Lamborghini, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, cambia tutto. Chiome nuove per lei.

Ha indubbiamente destato molta attenzione a livello mediatico la partecipazione all’interno del padre di tutti i reality in versione vip, della sorella minore di Elettra. Tra le due non scorre buon sangue da tempo e la maggiore aveva ammonito la gieffina, tramite i suoi avvocati, nel citarla, durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Qui è stata eliminata a causa di alcune battute offensive nei confronti di Marco Bellavia. Simpatica e ironica ha conquistato uno dei più belli di questa edizione. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese. L’uomo si è sovente mostrato molto affettuoso nei suoi confronti, ma non si è mai esposto troppo, per lo meno fino a quando la ragazza faceva parte del gioco.

Forse non l’ha fatto perché vuole essere sicuro prima di lanciarsi in una nuova storia d’amore. Fatto sta che, secondo molti telespettatori, quando gli autori hanno permesso ai concorrenti di ascoltare i brano Due Vite di Marco Mengoni, che lui stesse pensando proprio a lei. È apparso innanzi alle telecamere completamente rapito e assorto dalla musica, oltre che assai estasiato.

Scatenata più che mai dopo il GF Vip

Lei, dal canto suo, da quando è uscita dalla casa, è rinata. Più bella e in forma che mai. Ha ripreso il sorriso e ha ricominciato a lavorare alacremente nella realizzazione di nuovi brani. Si è anche esibita in uno strepitoso dj set durante una puntata serale del GF Vip, ottenendo ottimi consensi.

E ora, dopo aver partecipato al GF Vip, non è più considerata soltanto al sorellina minore di Elettra, ma un artista a sé stante, con un suo percorso ben preciso. Tanti sono i nuovi progetti che la riguardano, tra cui il concorso Una Voce Per San Marino. E per festeggiare i suoi nuovi successi, Ginevra ha deciso di dare una rinfrescata al suo look.

La nuova acconciatura non convince tutti

Il cambiamento la giovane ha voluto apportarlo alle sue chiome, decidendo tuttavia di mantenerle sempre belle lunghe, scure e perfettamente lisce. Ci ha aggiunto una sbarazzina frangetta, che va tanto di moda. Lei è decisamente deliziosa, ma c’è anche chi tra i suoi followers non ha apprezzato questo cambio, tant’è che è arrivato a dire che stava meglio prima.

In ogni caso la Lamborghini non ha messo in pratica un taglio netto o un cambio di colore molto diverso, rispetto al suo abituale. Aggiungere solo una frangia, pur donando così una nuova visione al volto, costituisce solo una piccola rinfrescata al proprio aspetto, in vista della primavera, che è quasi alle porte.