Romina Power, dopo anni la confessione di Albano: “Sarei rimasto con lei se…”

A distanza di tanto tempo dalla fine del loro matrimonio, arriva la confessione di Albano. I fan sconvolti.

Sono stati per tantissimi anni fidanzati e marito e moglie. Insieme hanno costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo ben quattro figli. Poi all’improvviso la magia è finita, dopo aver vissuto il dramma della perdita della primogenita Ylenia. La ragazza aveva anche lavorato nel mondo dello spettacolo, in qualità di valletta.

Entrambi i genitori erano disperati quando lei ha fatto perdere le sue tracce durante un viaggio. Ma se il papà alla fine si è rassegnato alla sua scomparsa, lo stesso non si può dire della mamma, che ancora oggi non si vuole arrendere. Alla fine, come ha raccontato lo stesso cantante in alcuni suoi libri autobiografici, sono emerse tra di loro grandi divergenze caratteriali, che li hanno allontanati sempre di più.

Hanno entrambi molto sofferto, ma alla fine hanno deciso di dirsi addio. Poi lui si è rifatto una vita, dal punto di vista sentimentale, con la bellissima Loredana Lecciso, con la quale fa tutt’ora coppia fissa. Con lei ha costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo Jasmine e Bibo.

Albano come un fiume in piena su Romina

Quando quasi quattro anni fa ha deciso di ricongiungersi per un fattore artistico e professionale alla sua tanto celebre ex, i fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno sognato un loro ritorno di fiamma. Alla fine lui, anche nel rispetto di Loredana, ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione. E per farlo ha scelto il salotto di Verissimo.

In poche parole aveva dichiarato che per lui Romina era diventata come una sorella. Ciò aveva procurato molto dispiacere nei cuori di molti estimatori, che comunque hanno dimostrato tutta quanta la loro gioia, quando lei ha annunciato svariato tempo dopo la sua decisione di trasferirsi a vivere nuovamente a Cellino San Marco.

La verità sulla fine del matrimonio, parla lui

E ora, l’artista pugliese, sempre da Silvia Toffanin, ha voluto rilasciare nuove e importanti dichiarazioni riguardanti Romina. I fan sconvolti. In poche parole Albano ha svelato che “sarebbe rimasto con lei tutta la vita”. Del resto i suoi genitori non si sono mai lasciati, ma lo stesso non si può dire di quelli di Romina.

A quanto pare è stata lei a chiedere il divorzio. Inoltre l’artista ha rivelato, lasciando tutti quanti a bocca aperta, che fin da quando si era messo con lei, sapeva che il loro matrimonio sarebbe prima o poi finito. Nonostante ciò ha voluto sposarla, perché “era totalmente preso e innamorato”. Tuttavia alla fine le loro diversità di pensiero e stili di vita hanno avuto il sopravvento sul loro grande amore.