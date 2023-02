Marco Mengoni, dopo la vittoria a Sanremo svela triste retroscena: “Tutti mi guardavano male perché…”

Marco Mengoni ha svelato un triste retroscena dopo la vittoria a Sanremo, lo guardavano tutti male e davvero non se lo meritava. Ecco cosa è successo.

Il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, non si sta godendo il momento come dovrebbe, in quanto si è lasciato andare a dichiarazioni molto pesanti. Un triste retroscena è emerso, ecco chi lo guardava male dopo la vittoria.

Marco Mengoni e la tristezza da dopo-Festival

In questa edizione di Sanremo sono stati diversi i momenti “di tensione” a cui abbiamo assistito, fiori che “volavano”, “limonate” colossali, dichiarazioni hot, insomma se ad Amadeus non è venuto un infarto in questa settimana, può stare tranquillo in vecchiaia. Scherzi a parte, tralasciando tutti questi episodi un po’ trash, la differenza l’hanno fatta i cantanti come sempre.

Con i loro testi e le loro canzoni hanno emozionato il pubblico da casa e chi ha avuto la fortuna di poterli ascoltare dal vivo. Sono stati toccati diversi temi importanti, come per esempio la depressione con il brano di Mr. Rain, Supereroi, il quale parla di come si possa essere sopraffatti della vita quotidiana di tutti i giorni. Oltre alla sua performance, ormai ricordata dalla maggior parte delle persone come “la canzone con i bambini di Sanremo”, anche altri grandi della musica sono rimasti molto impressi, come per esempio Colapesce e Dimartino, Lazza, Paola e Chiara, Ultimo, Giorgia, fino ad arrivare a lui…il vincitore della gara, Marco Mengoni.

Con Due vite, Marco Mengoni vince per la seconda volta il Festival di Sanremo; la prima volta nel 2013 con L’essenziale.

Tutti lo guardavano male e lui non ci sta

Il vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni, con il brano Due vite, ha rivelato ai microfoni di RTL 102.5 una triste verità. Gli altri cantanti l’hanno etichettato come “il primo della classe” e lui non ci sta a stare zitto.

Con le lacrime agli occhi, Marco ha così rivelato: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Ma non si può venire a divertirsi e basta…In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci…Il fatto che mi abbiano affibbiato l’etichetta di primo della classe, mi sta un po’ scomodo. Non ho un buon rapporto con i numeri. Però, l’esibizione è andata bene e sono molto contento…”.

Dopo essersi ricomposto ha poi così concluso: “Sono molto, molto felice. Tantissimo. È bello vivere questo sogno, è il sogno delle fate, non è quello dei mostri”.