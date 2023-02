Fedez, retroscena sulla lite con Chiara Ferragni: “Faceva tenerezza e…”

Spuntano nuove indiscrezioni per la lite avvenuta in diretta a Sanremo tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Un nuovo retroscena viene descritto da un punto di vista differente.

C’è aria di bufera in casa “Ferragnez“, spunta un nuovo retroscena in merito alla forte lite avvenuta tra Chiara Ferragni e Fedez, dopo il bacio in diretta con Rosa Chemical. Che tra i due sia finita per sempre?

Lite pazzesca tra Chiara e Federico

Dopo la ormai famosa “limonata“, com’è stata definita ironicamente (ma forse neanche tanto) da Chiara Ferragni, il clima è veramente molto teso a casa “Ferragnez”. Chissà se dopo questo evento ci sarà una nuova stagione sulla loro vita su Prime Video? Quello che è certo è che dopo il bacio avvenuto in diretta durante l’ultima puntata di Sanremo, tra Fedez e Rosa Chemical, l’armonia tra marito e moglie è sparita.

Lei festeggia con le sue amiche e ringrazia pubblicamente tutti tranne Fedez, lui con la “coda tra le gambe”, pubblica un post retrò su quanto sia orgoglioso di Chiara e poi sparisce dai social. Non si sa cosa succederà oggi, nel giorno della festa degli innamorati, lei l’avrà perdonato?

Per il momento da fonti vicine alla coppia, pare che Chiara Ferragni sia ancora molto arrabbiata con Fedez, il quale con il suo gesto, ha “oscurato” totalmente la moglie.

In effetti, non sappiamo se la Ferragni sia più arrabbiata con Fedez perché suo marito ha baciato un uomo e se vogliamo un altro partner o perchè con questa scenetta trash, l’abbia oscurata definitivamente. Doveva essere il Sanremo di Chiara e dei suoi vestiti dai più svariati messaggi e invece non si fa altro che parlare di Fedez e del bacio scandalo con Rosa Chemical.

Un altro punto di vista

Sono passati tre giorni dal bacio incriminato ed ecco spuntare un retroscena sulla lite avvenuta tra Chiara Ferragni e Fedez, la quale si è sentita umiliata pubblicamente difronte non solo ai telespettatori, ma anche ad amici e parenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Taddia (@fede.taddia)

Uno degli autori del Festival di Sanremo, Federico Taddia, ha svelato un retroscena diverso sulla lite tra Chiara e Fedez, il quale con un lungo post ha spiegato il perché della sua risata:

“Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa. Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro. Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me, che con le donne l’ha scazzata un milione di volte, non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez. Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”.