Antonella Clerici, regalo speciale da parte di Vittorio: che donna fortunata!

Regalo speciale per la meravigliosa Antonella Clerici da parte del suo Vittorio. Il pensiero dolcissimo che scalda il cuore dei suoi fan.

È davvero un momento magico per l’amatissima conduttrice di Mamma Rai. Grande professionista, con alle spalle un curriculum di tutto rispetto, è oggi uno dei volti più amati della TV italiana. È pronta ad allietarci ogni giorno all’ora di pranzo coi suoi amici chef, per poi farci divertire il venerdì sera con The Voice Senior.

Ama inoltre farci compagnia sui Social, in particolare su Instagram, raccontando di sé e condividendo momenti personali della sua vita a telecamere spente. Qui ci ha anche mostrato a più riprese la sua meravigliosa casa nel bosco. E da quando risiede lì, lei si sente un’altra. Rigenerata e rilassata.

Quando gli impegni di lavoro lo consentono, così come il clima atmosferico, ama passeggiare all’aria aperta in compagnia dei suoi adorati cani. Nei mersi più caldi si rilassa leggendo dei buoni libri in veranda o nel vasto giardino. Qui vive insieme alla sua unica figlia Maelle, oggi adolescente, nata dalla sua precedente relazione con il più giovane Eddy Martens.

Vittorio e Antonella, storia di un grande amore

Con loro vive anche Vittorio Garrone, che fa coppia fissa con Antonellina da molti anni ormai. Nonostante ciò, pare che lei non ne voglia sapere di sposarsi nuovamente, visto che i suoi precedenti matrimoni non hanno affatto avuto un lieto fine. Sta di fatto che il loro amore va tutt’ora a gonfie vele.

In ogni caso loro si sentono da tempo una famiglia e lei è in ottimi rapporti anche con i figli di lui. Lui che è un uomo romantico di altri tempi e che ama farla sentire speciale ogni giorno con piccole attenzioni. E per San Valentino ha deciso di omaggiarla con uno strepitoso mazzo di rose, che la donna ha mostrato felice ed emozionata sul suo profilo ufficiale Instagram.

La foto che scioglie i cuori

Nella foto appare insieme al suo amato compagno ed entrambi hanno voluto augurare ai numerosi utenti una buona festa degli innamorati. Un gesto dolcissimo e commovente, che ha colpito dritto al cuore tutti quanti i fan della conduttrice di Rai Uno. Una donna che, nonostante la fama e il successo, ha sempre mantenuto i piedi ben ancorati a terra.

E che ha pure lottato con le unghie e coi denti, ma senza cercare di perdere mai il suo proverbiale sorriso, per essere felice. Solare e dotata di una semplicità disarmante, ha saputo conquistare il grande pubblico. La amano moltissimo anche i giovanissimi. E ciò la rende molto orgogliosa e fiera di sé stessa e del suo lavoro.