Maria Chiara Giannetta, spunta foto (rarissima) struccata e appena sveglia: irriconoscibile

La foto rarissima appena “ripescata” che è stata pubblicata, ritrae Maria Chiara Giannetta struccata e appena sveglia sta facendo impazzire i follower, è totalmente irriconoscibile.

Spunta una rara foto di Maria Chiara Giannetta come non l’avete mai vista, struccata di mattina appena sveglia, i fan vanno in subbuglio, lei è irriconoscibile. Voi l’avreste mai riconosciuta?

La foto al naturale della Giannetta

L’attrice Maria Chiara Giannetta è all’apice della sua carriera in questo momento in quanto non ha mai avuto tante proposte di lavoro come in questi anni. Attualmente si sta dividendo tra tre set diversi, stiamo parlando di quello di Don Matteo, Buongiorno mamma! e Blanca. Queste serie tv stanno raggiungendo dei picchi di share notevoli, tant’è che i fan non vedono l’ora di vedere le prossime stagioni inedite.

Attualmente la Giannetta è apparsa in un divertente video insieme al suo co-protagonista di Don Matteo, Maurizio Lastrico. Nel siparietto che hanno inscenato, l’attore si diverte a stuzzicare la collega per quanto riguarda le sue scelte calcistiche, è una lotta…all’ultima squadra. Non potete non vederlo, lo trovate ovviamente sulla pagina social di Maria Chiara.

Inoltre, Mercoledì 15 febbraio ripartirà una nuova stagione di Buongiorno mamma! dove vedremo Maria Chiara Giannetta insieme a suo marito (nella fiction) Raoul Bova, con il quale si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e rispetto. I due in una recente intervista hanno dichiarato: “I nuovi episodi saranno ricchi di colpi di scena ma non mancherà una buona dose di commedia, ad esempio è ben calibrata la parte mistery con quella sentimentale, con sorprese che riguardano i nostri figli ma anche noi due…siamo una coppia speciale sul set che va d’accordo”.

Irriconoscibile come non mai

È spuntata una foto di Maria Chiara Giannetta totalmente al naturale, di mattina appena sveglia e struccata intenta a fare colazione. Queste foto sono una rarità in quanto non ci sono pose, semplicemente viene catturata un’immagine di routine che potremmo scattare chiunque di noi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Chiara Giannetta (@mariachiaragiannetta_official)

Anche se per molti è apparsa irriconoscibile, la Giannetta è veramente bella e felice, come si definisce lei nella didascalia, in uno scatto senza filtri, senza trucco e soprattutto senza prove fotografiche. Con le influencer che ci insegnano ad usare filtri e ritocchi per apparire diverse da quello che si è realmente, questa foto al naturale è molto significativa.

Detto questo, voi cosa ne pensate di questa foto “natural mode”? Per rivedere presto Maria Chiara Giannetta in tv non dovrete fare altro che seguirla nelle varie fiction a cui sta prendendo parte per apprezzare il suo straordinario talento nella recitazione.