Amadeus l’ha trattata malissimo: la cantante ridotta in lacrime per colpa sua | Situazione pesantissima

Amadeus l’ha proprio ferita. L’artista è scoppiata in lacrime in televisione. I fan sconvolti.

Si è appena conclusa l’edizione 2023 del Festival di Sanremo, che anche a questo giro è stato un autentico successo. Sul podio Marco Mengoni con il brano Due Vite, seguito da Lazza e Mr. Rain, veri idoli dei giovanissimi. A seguire in classifica Ultimo e Tananai. Come ha sottolineato il vincitore, in questa speciale cinquina nella finalissima, non c’è stata alcuna donna.

Ciò ha fatto riflettere gli appassionati della nota kermesse. L’unica ad occupare un bel posto, a livello di posizionamento, è stata Giorgia. Tra l’altro la sua esibizione con la collega amica Elisa, durante la serata dei duetti, è stata tra le più applaudite e acclamate. Nonostante ciò, anche in quell’occasione a vincere è stato il cantante di Ronciglione.

Apprezzatissima è stata anche Madame, che sta ottenendo ottimi passaggi radiofonici. Molto apprezzate anche le co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus e Gianni Morandi nel corso delle cinque puntate. Costoro hanno fatto parlare a lungo di sé sia per i loro look che per i monologhi, che ciascuna di esse ha affrontato.

Le donne grandi protagoniste del Festival

Ma sono state anche molte altre le donne che hanno svolto il ruolo di special guest. Stiamo parlando di immense attrici, star sia del Piccolo che del Grane Schermo, come Elena Sofia Ricci, Carolina Crescentini e Luisa Ranieri. O ancora, a livello canoro, la straordinaria Ornella Vanoni, che ha incantato con la sua arte il Teatro Ariston nel corso della finalissima.

E poi ci sono state artiste che hanno affiancato i cantanti in gara durante il venerdì sera, ove si esibivano in duetti. Ed è proprio una di esse che ha lasciato tutti quanti a bocca aperta per la sua mise molto sensuale e audace, che ha dato libero sfogo in televisione a un suo pensiero, relativo all’Ama nazionale.

Lo sfogo di Arisa

Stiamo parlando di Arisa, che ha cantato nella speciale serata dedicata ai duetti con Gianluca Grignani il brano Destinazione Paradiso. L’artista è stata proprio lanciata nel vasto mondo delle sette note grazie al Festival nel 2009, quando vinse nella categoria nuove proposte con il brano Sincerità.

Da allora è molto cambiata e ha partecipato svariate volte alla manifestazione, vincendo anche in un’altra occasione con il brano Controvento. Sta di fatto che ora è molto delusa perché, come ha raccontato durante una puntata di Amici. È due anni che il direttore artistico con il suo team non la sceglie come concorrente al Festival. A consolarla il collega Rudy Zerbi, che le ha dimostrato tutta la sua stima.